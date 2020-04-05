Оппозиция опасается, что Россия пытается скрыть истинные данные о Covid-19

4731 зараженный. Умерли 43. Такова официальная статистика по Covid-19 в России. В разговоре с Nekā personīga российские оппозиционеры называют эти данные лживыми.
Главный редактор The Insider: После кризиса вируса Россию ждет революция
Полиция и спецслужбы следят и на этой неделе уже многократно задерживали приближенного к Алексею Навальному лидера профсоюза медиков. Она бьет тревогу, что Кремль скрывает информацию. Более того, медработники со всех регионов страны чрезвычайно плохо подготовлены к борьбе с инфекцией.
Анастасия Васильева - председатель российского профсоюза врачей "Альянс врачей". Она была лечащим врачом Алексея Навального, когда в прошлом году он отравился веществом неизвестного происхождения.
Она объехала регионы России, встречалась с медиками и на своем канале в YouTube рассказывает, насколько плохо обстоят дела в больницах и поликлиниках, с каким устаревшим оборудованием работают медики и как пациентам региональных больниц приходится лежать на матрасах, которые лечебные учреждения получили из тюрем.
Так же, как и Навальный, Васильева очень быстро попала в поле зрения стражей порядка. Особенно в последние недели. Руководитель профсоюза винит учреждения в сокрытии истинного количества заболевших и умерших.
Это подтверждают медики в регионах. Кроме того, медперсонал не обеспечен соответствующими индивидуальными средствами защиты. Их дефицит угрожает медикам, их семьям и пациентам.
В пятницу лидера профсоюза "Альянс врачей" вместе с группой иностранных журналистов на шоссе снова задержали силы безопасности. Васильеву обвинили в несоблюдении самоизоляции.
Активистку отвезли в полицейский участок, где силой доставили во внутренние помещения для составления протокола.
Колонну из четырех машин остановили, чтобы еще раз напомнить о том, что нужно сидеть дома. Но во время проверки документов оказалось, что Васильева не взяла с собой паспорт. И еще устроила скандал у полицейского участка, куда путешественников попросили явиться, чтобы составить протокол.
В регионах России уже началось бегство губернаторов
В четверг с должности ушли руководители Архангельской, Ненецкой автономной областей и Республики Коми.
В пятницу за ними последовал губернатор Камчатского края.
Государство по-прежнему не способно выступить с планом поддержки экономики
Уже сейчас режим простоя убивает бизнес, особенно маленькие и средние предприятия - предприниматели просто не могут выжить в таком режиме длительное время.
С кризисом коронавируса и последовавшей за этим остановкой экономики плюс драматическим падением цен на нефть выросли бедность людей и недовольство путинской реформой конституции. Эта комбинация может быть взрывоопасной - как коктейль Молотова.
Это в разговоре с Nekā personīga прогнозирует один из активных оппозиционеров Путина, главный редактор интернет-издания The Insaider Роман Доброхотов. По его мнению, когда люди смогут выйти на улицы, Россию может ждать небывалая доселе волна протестов.
"Период нестабильности, беспорядков и даже, возможно, революция - это нас ждет в течение ближайших лет, коснется всех. Если мы говорим о реальных сценариях смены власти, то это что-то наподобие Евромайдана. Когда сотни тысяч людей выходят на улицы и не уходят. Это единственный сценарий, как Путин может потерять власть. Так как в какой-то момент часть элиты перейдет на сторону жителей. Это единственный сценарий.
Но нужно понимать, что маневры куда строже, чем в Украине, где убили 100 человек. Действия России могут быть более агрессивными. Именно это сейчас останавливает людей. Посмотрим. То, что на протестах будут не десятки тысяч, а сотни тысяч - это сейчас очевидно".
Роман Доброхотов последние 10 лет в России борется с существующим режимом. В прошлом году он с двумя исследователями получил награду европейской прессы за работу в аналитической журналистке, расследуя дело об отравлении в Солсбери. Российский оппозиционер рассказывает, что сам и несколько его знакомых живут в самоизоляции. Исследователь и публицист Дмитрий Орешкин подтверждает - в России царит неизвестность о том, каково истинное число заболевших.
"Недалеко от места, где я живу в Новой Москве, находится центр Коммунарка. Это жилой район. Там больница, куда ходил Путин. И там главный врач Денис Проценко обнаружил у себя коронавирус. Он "поймал" его от пациента.
Сегодня утром по радио сказали, что там 300 заболевших воспалением легких (???). Их них 153 инфицированы коронавирусом. Таким образом, по поводу полутора сотен не ясно. Возможно, у них взяли анализы, но проверяют их медленно и долго. Еще не ясно - есть вирус или нет. Это особая пульманологическая больница.
Возможно, в больнице десятки людей с подозрением на заражение коронавирусом. Насколько честно и качественно их подсчитали, я судить не берусь. Но, по моему опыту в избирательной комиссии при подсчете голосов, я понимаю, что отдельные люди пытаются показания умолчать. Чтобы начальство не схватило за чуб. Вообще меньше проблем. Лишних проблем не хочешь - поэтому умалчиваешь. И фальсифицировать стараются не в центре, а на окраинах", - рассказал он.
"Тенденции ускоряются. Ситуация как во Франции и Испании ожидает нас через несколько недель. Когда число достигнет тысячи. И предусмотреть это особенно сложно, так как тестов делают очень мало, ситуацию видим только по тяжелобольным. Возможно, заболевших уже сейчас несколько тысяч. Мы можем об этом просто не знать.
Не происходит и сотрудничества общества и власти, как, например, в Швейцарии. Когда государство сказало - самоизолируйтесь, они сразу самоизолировались. Большое число людей нарушают этот порядок самоизоляции. Продолжают встречаться с другими людьми и жарить шашлыки", - отметил Роман Доброхотов.
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