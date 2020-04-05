Журналист: Тамбиев - идеальный кандидат для рижского "Динамо" - клуба уровня ВХЛ, но с легионерами

Шевченко считает, что Тамбиев - идеальный кандидат: "В Риге до сих пор не определились с кандидатурой главного тренера, а теперь в шорт-лист снова вернулся Леонид Тамбиев, который без поражений провел часть своей карьеры в "Адмирале"".

Напомним, Тамбиев недавно закончил работу во владивостокском "Адмирале", который пропустит следующий сезон КХЛ.

"Ума не приложу по каким критериям в Латвии выбирают главного тренера для клуба КХЛ. И даже анализ решений последних двух лет не принесёт никакой пользы — ни системы, ни логики.

Но сейчас у клуба есть хороший шанс действительно начать перезагрузку. Тамбиев — идеальный кандидат для "Динамо". По большому счёту, рижане тот же клуб ВХЛ, но с легионерами. Местные ребята не пользуются спросом в КХЛ, кое-кто уже заканчивает карьеру, перестали в клубе угадывать с европейцами", - отметил спортивный обозреватель.

"Тамбиев прекрасно находит общий язык с игроками такого уровня, так как всю карьеру и работал с такими. Но он наберёт состав, который будет кусаться, да и у него самого будет мотивация решить какую-нибудь важную задачу. В Риге он будет ближе к плей-офф, чем в "Адмирале".

Если бы тренер не стал последним в Восточной конференции с командой, которая много летает и трудно отходит от смены часовых поясов, то мы бы аплодировали специалисту. Но с "Динамо" уже реально можно будет побороться за место в восьмёрке," - заявил Шевченко.

"Мы даже не представляем, какие у него конкуренты из Европы, возможно, есть сильные специалисты, но все они будут чужими. Петерис Скудра что-то скрывает, и к такому поведению доверия нет, да и он, кажется, ждёт какого-то шикарного предложения, но вряд ли уже дождётся. А Тамбиев голодный, с системой, плюс сам из Латвии. Чего там думать-то?" - подытоживает обозреватель.

Отметим, что по информации телеграмм-канала Hockey without spectators, кроме Тамбиева и Скудры кандидатом в главные тренеры рижского "Динамо" является шведский специалист Ханс Уолсон.