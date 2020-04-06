С мусорным мешком на голове. Рассказ врача, лечащего зараженных коронавирусом

Переломный момент

Как говорит доктор Робертс, медперсонал готовится к наступлению пика заболеваемости, который, по прогнозам, основанным на данных из Италии и Испании, в Британии наступит примерно через две недели.

"Если число заболевших будет расти так же быстро, как это было в Испании и Италии, тогда, честно говоря, нам крышка. Скоро все наши дополнительные помещения будут заполнены. Все наши аппараты наркозной анестезии, которые должны работать по 2-3 часа максимум, не выключаются по пять дней. У нас уже есть отказы оборудования", - признается она.

BBC

Количество дополнительных реанимационных коек, установленных в различных отделениях и операционных, почти в два раза превышает возможности ее больницы справиться с наплывом пациентов в критическом состоянии, особенно тех, кто не может дышать самостоятельно и кому требуется искусственная вентиляция легких.

Однако, как указывает врач, с увеличением числа реанимационных койко-мест количество подготовленного медперсонала остается прежним.

"Реанимационные медсестры - это высококвалифицированный персонал, и в обычных условиях они осуществляют индивидуальный уход за каждым пациентом, находящимся в критическом состоянии. Их пациенты могут спать, но при этом их сиделка знает каждый волос у них на голове. Но сейчас, с этими дополнительными койками, сестрам приходится присматривать за четырьмя больными одновременно и пытаться делать это на том же уровне, какой дает индивидуальный уход. Они в слезах, им очень тяжело. Они - наиболее важная часть всего нашего отделения, и именно оно не выдерживает нагрузки", - рассказывает медик.

Досмотр на парковке

На больничной парковке, там, где было место для карет "скорой помощи", по словам доктор Робертс, возникло новое временное помещение с одной лишь целью - отсеивать всех пациентов с симптомами коронавируса до того, как они зайдут в здание больницы.

Все это происходит под руководством врача, который мог бы лечить больных в это время. Она называет это новое отделение "детектором лжи".

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"Часто люди преувеличивают свои симптомы - просто чтобы доктор их осмотрел. Те, кто должен был бы сидеть дома, приходят в отделение неотложной помощи, - говорит врач. - Так что теперь каждый пациент проходит досмотр на парковке - чтобы убедиться, что те, у кого есть симптомы Covid, будут направлены в нужную часть больницы и не заразят всех остальных, например, тех, кто со сломанной рукой пришел".

Но она указывает при этом, что режим изоляции должны соблюдать все, а не только те, кто вдруг решает поехать за советом в неотложку.

"Большинство сотрудников нашей больницы самоизолируются, когда не на работе, чтобы не подвергнуть людей большему риску. Но самое огорчительное для нас - видеть, что в парках полно людей или что в супермаркетах столпотворение, как будто ничего не происходит. Пожалуйста, оставайтесь дома!"