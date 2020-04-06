Рижские Coldplay - группа Cellar Cat - выпустили клип о вере в себя и собственные силы.
2 апреля группа рок-группа из Риги Cellar Cat представили клип к своему новому синглу "Battle Cry". Группа исполняет музыку в стилях инди и альтернативный рок, и слушатели зачастую сравнивают их с такими артистами как Coldplay, The 1975 и Prāta Vētra.
"Мы рады, что наш клип и сингл выходят именно сейчас. Ведь эта песня — про стойкость и преодоление невзгод через свою внутреннюю энергию. При нынешних обстоятельствах в мире, такая способность многим не помешала бы. К
акой бы стороной жизнь к нам не поворачивалась, всегда нужно иметь внутри свой огонь, который будет освещать дорогу", - говорит Александр Чёрный, лидер и вокалист группы.
"Снимали клип на берегу нашего Балтийского моря, недалеко от Рагациемса. Ведь море — романтическое место, оно символизирует сразу несколько противоборствующих вещей. С одной стороны, это бездна, которая может утянуть на глубину, шторм, который может разбить в щепки твой корабль. С другой — бескрайняя гладь, дающая бесконечную свободу. Наша новая песня именно об освобождении человеческой души, так что морской берег как нельзя лучше подходил для передачи духа песни", - отмечает он.
Группе хотелось бы, чтобы их новый трек вдохновил отчаявшихся и людей с разбитыми сердцами, дал им веру в себя и свои силы.
Название композиции "Battle cry" переводится как "боевой клич" — личный стимул и толчок для каждого оставить тоску в прошлом и с поднятой головой ступить в завтрашний день.
Видео: клип "Battle Cry"