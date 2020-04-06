Рижские Coldplay - группа Cellar Cat - выпустили клип о вере в себя и собственные силы.

"Мы рады, что наш клип и сингл выходят именно сейчас. Ведь эта песня — про стойкость и преодоление невзгод через свою внутреннюю энергию. При нынешних обстоятельствах в мире, такая способность многим не помешала бы. К

акой бы стороной жизнь к нам не поворачивалась, всегда нужно иметь внутри свой огонь, который будет освещать дорогу", - говорит Александр Чёрный, лидер и вокалист группы.

"Снимали клип на берегу нашего Балтийского моря, недалеко от Рагациемса. Ведь море — романтическое место, оно символизирует сразу несколько противоборствующих вещей. С одной стороны, это бездна, которая может утянуть на глубину, шторм, который может разбить в щепки твой корабль. С другой — бескрайняя гладь, дающая бесконечную свободу. Наша новая песня именно об освобождении человеческой души, так что морской берег как нельзя лучше подходил для передачи духа песни", - отмечает он.