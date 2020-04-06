Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года

Дева

Первая половина недели и вторая будут как черное и белое - абсолютно разными. До среды включительно в жизни Дев могут возникать самые разные проблемы, а начиная с четверга они смогут ощутить прилив сил и оптимизма. Это поможет им в домашних делах, в работе и в других сферах жизни.

Также с четверга полезно будет совершать различные важные покупки, общаться с друзьями, желательно, естественно, по телефону или посредством соцсетей.

Это очень важное время для всех Дев, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему. Придется начинать с малого - со своих мыслей.

Нужно думать о чем-то позитивном, чтобы негативные программы отступили и не мешали двигаться вперед.

Весы

Вполне возможно, что на этой неделе Весам придется потратить значительную часть своих средств на что-то неожиданное. Лучше не тратить лишние деньги, потому что звезды и планеты будут в дисгармонии. Не стоит также давать взаймы и брать деньги в долг.

В середине недели возможен сложный период - со среды по четверг. Это самые опасные дни, когда Весам лучше полагаться лишь на себя и свои силы.

В эти два дня можно ожидать от окружающих людей обмана и негатива, проявления эгоизма и даже предательства. Лучше не просить никого о помощи.

Скорпион

Начать неделю стоит с попыток сделать энергетику дома положительной. В этом Скорпионам помогут уборка, перестановка мебели, покупка новых аксессуаров для дома. Также энергетика помещения зависит от людей, которые в нем проживают. Необходимо быть более оптимистичными и не терять надежду на лучшее в сложных ситуациях.

В работе Скорпионам будет везти почти всю неделю. Лишь на выходных удача может отвернуться от них, поэтому в субботу и в воскресенье желательно посвятить себя близким и родственникам. Это будет идеальное время для домашних посиделок, просмотра фильмов, душевных разговоров.

Стрелец

Это будет очень позитивная и динамичная неделя для Стрельцов, поэтому им придется стать активнее и энергичнее. Своим оптимизмом и силой духа эти люди смогут воодушевить многих близких или коллег на новые свершения. Это идеальное время для Стрельцов-лидеров.

Важно показать свое желание помочь окружающим людям, направить их по нужному пути. Главное - не использовать для этого критику.

Мотивировать можно и добрым словом, комплиментами, похвалой. В ситуации, которая сейчас сложилась в мире, это будет очень полезно: люди хотят слышать что-то приятное.

Козерог

У Козерогов будет много новых возможностей, но лучше действовать в одиночку, потому что ожидается рост активности врагов и недоброжелателей. Важно научиться общаться с негативными людьми правильно, чтобы защитить себя от их влияния. Это будет основным и самым полезным навыком в период с 6 по 12 апреля.