Исполнительный директор Риги покидает должность. Теперь уже навсегда

31 марта Радзевич был отстранен от должности на время оценки его работы ответственной комиссией, а 2 апреля стало известно, что трудовые отношения с ним будут расторгнуты по обоюдной договоренности.

Как заявил временный администратор Риги Эдвин Балшевиц, причиной отстранения Радзевича стали его "безответственные действия в период чрезвычайного положения".

Согласно заявлению временной администрации Рижской думы, во время чрезвычайного положения Радзевич не выполнял надлежащим образом решения столичной комиссии по гражданской обороне.

Одной из причин отстранения стало его решение как держателя долей капитала предприятия Rīgas satiksme уменьшить количество рейсов общественного транспорта во время эпидемии Covid-19.

Сам Радзевич утверждает, что временная администрация никаких претензий к его предыдущей работе не предъявляла, однако предлагала ему до внеочередных выборов в Рижскую думу отправиться в отпуск.

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31 марта заместителем Радзевича была назначена Ивета Залпетере, которая участвовала в прошлых выборах в Рижскую думу от списка Латвийское объединение регионов/"Для развития Латвии", однако безуспешно.