Госпитализирован заболевший Covid-19 британский премьер Борис Джонсон

55-летний Джонсон в больницу отправился по рекомендации врача, и это мера предосторожности, а не чрезвычайная ситуация, указали в его бюро. Информация, в каком именно медучреждении лечится Джонсон, не раскрывается.

Covid-19 у Джонсона обнаружили 27 марта, и с тех пор он работал удаленно. Однако, так как он сейчас в больнице, в понедельник вместо него заседание правительства проведет министр иностранных дел Доминик Рааб.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп, узнав о госпитализации Джонсона, на воскресном пресс-брифинге в Белом доме сказал, что "все американца молятся за него".

Как уже сообщалось, вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Covid-19 заболела и его беременная невеста Кэрри Саймондс. Она заболела примерно в то же время, что и ее жених Борис Джонсон. В результате, она всю неделю пролежала в постели и только сейчас пошла на поправку.

Напомним: 23 марта правительство Великобритании объявило в стране чрезвычайное положение с целью ограничить распространение Covid-19. На три недели закрыты "не важные" магазины, остановлено предоставление различных услуг и запрещены любые собрания больше двух человек.