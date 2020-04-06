Пн, 6.04.2020
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Госпитализирован заболевший Covid-19 британский премьер Борис Джонсон

Борис Джонсон

ФОТО: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого в конце марта обнаружен Covid-19, в воскресенье, 5 апреля, госпитализирован. Об этом, со ссылкой на бюро Джонсона, сообщает агенство AP. 

55-летний Джонсон в больницу отправился по рекомендации врача, и это мера предосторожности, а не чрезвычайная ситуация, указали в его бюро. Информация, в каком именно медучреждении лечится Джонсон, не раскрывается. 

Covid-19 у Джонсона обнаружили 27 марта, и с тех пор он работал удаленно. Однако, так как он сейчас в больнице, в понедельник вместо него заседание правительства проведет министр иностранных дел Доминик Рааб. 

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп, узнав о госпитализации Джонсона, на воскресном пресс-брифинге в Белом доме сказал, что  "все американца молятся за него". 

Как уже сообщалось, вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Covid-19 заболела и его беременная невеста Кэрри Саймондс. Она заболела примерно в то же время, что и ее жених Борис Джонсон. В результате, она всю неделю пролежала в постели и только сейчас пошла на поправку.

Напомним: 23 марта правительство Великобритании объявило в стране чрезвычайное положение с целью ограничить распространение Covid-19. На три недели закрыты "не важные" магазины, остановлено предоставление различных услуг и запрещены любые собрания больше двух человек. 

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