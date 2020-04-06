Эпидемиолог: пока нет причин ужесточать ограничения

Об этом в интервью передаче Латвийского телевидения Rīta panorāma заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболевания (SPKC) Юрий Перевощиков.

Также нет индикаций о том, что следует закрыть еще больше рабочих мест и объектов.

Однако специалист еще раз напомнил, что физическое дистанцирование играет решающую роль в профилактике болезни.

По словам Перевощикова, многое зависит от системы здравоохранения и действий в больницах. Развитие ситуации в значительной мере зависит от того, насколько защищены будут медицинские работники и пациенты.

Эпидемиолог добавил, что из других стран ЕС, где карантинные меры некоторое время уже действуют, поступает обнадеживающая информация о стабилизации эпидемии. Заболеваемость растет, но не так сильно, как в предыдущие недели.

Однако теперь, когда уменьшилось число заболевших среди вернувшихся из-за границы, в Латвии все больше выявляется внутренняя трансмиссия заболевания, сказал Перевощиков.