Пн, 6.04.2020
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  • В Межотне общежитие для иностранцев на карантине: заболел болгарин, прибывший из Эстонии

В Межотне общежитие для иностранцев на карантине: заболел болгарин, прибывший из Эстонии

Иллюстрация.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Латвию из Эстонии въехали 18 граждан Болгарии, у одного из которых выявлено заболевание Covid-19. По этой причине установлен карантин в общежитии для иностранцев в бывшей Межотненской школе-интернате.

Литовские власти не впустили в Литву ехавших транзитом из Финляндии, Эстонии и Латвии граждан Болгарии, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

Учитывая, что в Латвии у этих людей нет декларированного места жительства, увеличивается риск распространения инфекции в латвийском обществе. Поэтому Минздрав установил карантин в помещениях и на территории общежития в Баускском крае.

Иностранцам запрещено покидать это место, в случае нарушений будет привлечена Госполиция. Она также обеспечит ограждение, охрану карантина и поддержание общественного порядка.

В месте карантина могут находиться медики, если людям потребуется помощь, а также доставщики питания.

В понедельник, 6 апреля, Covid-19 подтвержден у девяти латвийцев. Таким образом, число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 542 случая. Госпитализированы 44 человека, 39 - в среднем состоянии, пятеро - в тяжелом. 

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