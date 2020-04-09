"Пил, винил правительство и жалел себя". Здравствуйте! Я Дима, и я алкоголик

"Раньше всегда были отговорки: "Вот, правительство говно, налоги большие, ничего не делается, люди уезжают". А сейчас оказалось, что дело не в окружающем мире, а во мне самом". Это Дима. Ему около 45 лет. Он алкоголик, который смог признаться в этом самому себе.
С Димой (имя изменено) я познакомилась в группе Анонимных Алкоголиков. Всего в Латвии более 60 таких групп - не только в Риге, но и в других городах нашей страны. У каждого человека, признавшего, что он зависим от алкоголя, своя история. Так же, как и обстоятельства, которые привели к зависимости.
В рамках серии статей "Зависимые" RUS.TVNET приводит монологи людей, которые много лет страдали от алкогольной зависимости и боролись с ней. Многие из них не пьют уже десятки лет, но все равно называют себя алкоголиками.
По их словам, бывших алкоголиков, так же как и наркоманов, не бывает.
- Здравствуйте, меня зовут Дима, и я алкоголик!
- Привет, Дима!
- После того как из моей жизни благополучно пропал алкоголь, в ней открылись новые перспективы физического и морального роста.
Я научился не заниматься саможалением. В программе Анонимных Алкоголиков я понял, что неприятности и сложности служат мне уроком. Они даны для того, чтобы их преодолевать и совершенствоваться. И все равно - спотыкаться, спотыкаться об одно и то же. Раньше было проще - что-то не получилось - открыл бутылочку, и начинаешь жалеть, ласкать себя. Теперь все по-другому.
Я честно работал, каждое утро ходил на работу. У меня не было запоев, мне не надо было опохмеляться - вечерние 200 граммов, полбутылочки вина или еще что-то.
Красиво, замечательно, богемно! Про каждый напиток можно было рассказать историю - как он создавался, годы. Алкоголь заканчивался, и тема возвращалась на круги своя - снова жалеть себя.
Как раз в это время начался мой бракоразводный процесс. Мы прожили вместе более 20 лет. И вот - развод, мне хотелось начать какую-то новую жизнь.
Как сейчас помню. Допустим, идешь вечером с работы, завернул в лавку, взял там своих 200-300 граммов. Выпил, пострадал вечерок. Потом ужасные сновидения, ночью захлебываешься своим желудочным соком, просыпаешься от этого.
Каждое утро я говорил себе: "Блин, чтоб я больше этот алкоголь никогда не видел"... Проходил день - создавалась какая-то непонятная, неудобная ситуация, меня в очередной раз обижали, или наоборот - случалась какая-то радость, прорыв. И снова был повод в очередной раз заглянуть в магазин. Опять 200-300 граммов, и снова все на круги своя.
Вроде бы под забором не валялся, работал как и все, но зависимость моя становилась все тяжелее и глубже.
Теперь, когда я не пью, в моей жизни все изменилось на 180 градусов. Единственное наблюдение - раньше как будто бы денег было больше, хоть я и постоянно тратил средства на алкоголь. Ну то есть раньше на бутылку всегда деньги находились. Ну, скажем, примерно двадцатник за день. А сейчас не всякий раз даже в театр сходить могу, хотя затраты примерно такие же.
Зато сейчас я учусь, как можно заработать больше - раньше можно было просто на работе отсиживать, а сейчас я работаю сам на себя. Если раньше всегда были отговорки: "Вот, правительство говно, налоги большие, ничего не делается, люди уезжают", - то сейчас, во всяком случае по мере возможности, я стараюсь учиться, и, оказывается, дело не в окружающем мире, а во мне самом! Я просто себя переделываю, перестраиваю и ищу ресурсы - жить становится все интересней и интересней.
С огромной радостью говорю и вспоминаю, что в моей жизни больше нет алкоголя. Новые собрания, новые люди.
С теми людьми, с кем раньше общался, с ними контакта практически нет. Говорят: "А ты что, опять бухать не будешь?". Я говорю: "Ну да", а они: "А о чем мы тогда будем говорить?!".
В прошлую субботу был на слете выпускников, 35 человек собралось. Все спрашивают: "Ты не пьешь? А почему?". Я говорю: "Ну вот просто не хочу пить". Они с какой-то жалостью и подозрением на меня во время застолья смотрели. А потом, часов в 11 вечера, когда они уже сидели уставшие лицом в салате и ничего кроме "му-му" сказать не могли, с жалостью на них смотрел уже я. Я ведь завтра с утра проснусь, и у меня целый день будет впереди. А у этих людей завтрашний день будет потерян. Спасибо!
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