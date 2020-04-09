"Пил, винил правительство и жалел себя". Здравствуйте! Я Дима, и я алкоголик

С Димой (имя изменено) я познакомилась в группе Анонимных Алкоголиков. Всего в Латвии более 60 таких групп - не только в Риге, но и в других городах нашей страны. У каждого человека, признавшего, что он зависим от алкоголя, своя история. Так же, как и обстоятельства, которые привели к зависимости.

В рамках серии статей "Зависимые" RUS.TVNET приводит монологи людей, которые много лет страдали от алкогольной зависимости и боролись с ней. Многие из них не пьют уже десятки лет, но все равно называют себя алкоголиками. По их словам, бывших алкоголиков, так же как и наркоманов, не бывает.

- Здравствуйте, меня зовут Дима, и я алкоголик!

- Привет, Дима!

- После того как из моей жизни благополучно пропал алкоголь, в ней открылись новые перспективы физического и морального роста.

Я научился не заниматься саможалением. В программе Анонимных Алкоголиков я понял, что неприятности и сложности служат мне уроком. Они даны для того, чтобы их преодолевать и совершенствоваться. И все равно - спотыкаться, спотыкаться об одно и то же. Раньше было проще - что-то не получилось - открыл бутылочку, и начинаешь жалеть, ласкать себя. Теперь все по-другому.

ФОТО: Rus.TVNET

Я честно работал, каждое утро ходил на работу. У меня не было запоев, мне не надо было опохмеляться - вечерние 200 граммов, полбутылочки вина или еще что-то.

Красиво, замечательно, богемно! Про каждый напиток можно было рассказать историю - как он создавался, годы. Алкоголь заканчивался, и тема возвращалась на круги своя - снова жалеть себя.

Как раз в это время начался мой бракоразводный процесс. Мы прожили вместе более 20 лет. И вот - развод, мне хотелось начать какую-то новую жизнь.

Как сейчас помню. Допустим, идешь вечером с работы, завернул в лавку, взял там своих 200-300 граммов. Выпил, пострадал вечерок. Потом ужасные сновидения, ночью захлебываешься своим желудочным соком, просыпаешься от этого.

Каждое утро я говорил себе: "Блин, чтоб я больше этот алкоголь никогда не видел"... Проходил день - создавалась какая-то непонятная, неудобная ситуация, меня в очередной раз обижали, или наоборот - случалась какая-то радость, прорыв. И снова был повод в очередной раз заглянуть в магазин. Опять 200-300 граммов, и снова все на круги своя.

Вроде бы под забором не валялся, работал как и все, но зависимость моя становилась все тяжелее и глубже.