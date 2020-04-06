Медиа-группа TVNET уже четвертый месяц подряд - лидер латвийского интернета

Общее число посетителей порталов медиа-группы в марте - 903 774 уникальных пользователей, свидетельствуют данные Gemius.

У медиа-группы Delfi - 886 057, на третьем месте портал lsm.lv с 746 655 посетителями.

Мы все стоим на пороге больших вызовов, потому что привычный ритм жизни существенно замедлился из-за ограничений ввиду распространения вируса.

Многих из нас терзает отчаяние и страх за будущее, говорит главный редактор медиа-группы TVNET Том Островскис.

"Да, ограничения дают ощущение несвободы, а неизвестное - незащищенности. Но стабильность может принести то, что является ценностью медиа-группы TVNET - быть свободным означает нести ответственность за свой выбор, чтобы сегодня, коллективными стараниями и личной жертвой выжить, пережить и продолжить. Поэтому роль СМИ, которому можно доверять, критично важна, особенно в чрезвычайной ситуации. Главная задача свободного и независимого СМИ - помочь людям понять, что происходит в Латвии и мире, почему так происходит и что делать, чтобы мы были здоровы и рассудительны, с перспективой на завтра", - говорит Островскис.

Наше предприятие во всей Балтии поддерживает и обеспечивает работу сотрудников в удаленном формате, таким образом, выражая заботу о себе и окружающих. Мы призываем в рамках проекта группы быть едиными, а также оставаться дома, но не одному.

Несмотря на то, что доходы от рекламы, которые являются главным источником доходов СМИ, стремительно падают, во все всех медиа остановлены запланированные рекламные кампании, что привело к сокращению зарплаты сотрудников или увольнениям, медиа-группа TVNET продолжает работу 24/7, чтобы информировать и образовывать население, не забывая о доле юмора и развлечениях.

"В нынешней ситуации мы отреагировали молниеносно, рассматриваем каждый запрос индивидуально, находим наиболее выгодное решение для своих партнеров, всегда сохраняя критерии качества", - говорит директор по продажам медиа-группы TVNET Лиана Конлей.

Медиа-группа TVNET - четвертый месяц подряд лидер латвийского интернета

ФОТО: TVNET