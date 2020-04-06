В Эстонии от коронавируса умерли 19 человек

В больнице Курессааре скончались четыре пациента с коронавирусом, всего к настоящему моменту в стране от коронавируса умерли 19 человек, сообщила в понедельник BNS пресс-служба департамента здоровья Эстонии.

По состоянию на утро 6 апреля в стационарном лечении в связи с коронавирусом нуждаются 129 человек (55 женщин и 74 мужчины), из них 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Из больниц выписаны 62 человека.

За последние сутки из-за Covid-19 в больнице Курессааре скончались четыре пациента: 60- летний и 72-летний мужчины, 78-летняя и 86-летняя женщины. Всего к настоящему момент в Эстонии от коронавируса погибли 19 человек.

За все время кризиса с коронавирусом в Эстонии сделано 21 866 тестов, 1108 из них, то есть 5%, оказались позитивными.

В Литве в понедельник, в Панявежской Республиканской больнице скончался заболевший Covid-19 человек. Это четырнадцатый смертельный случай в Литве с этим вирусом. По состоянию на 6 апреля, в Литве выявлены еще 32 случая Covid-19, общее количество зараженных выросло до 843.

В Латвии в минувшие сутки Covid-19 подтвержден у девяти человек. Таким образом, по состоянию на 6 апреля, число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 542 случая. Скончались два пациента - клиент ночного приюта и 99-летняя женщина, у них был констатирован Covid-19, однако причиной смерти стали многочисленные хронические заболевания.