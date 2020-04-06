Пн, 6.04.2020
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Фото ⟩ В Испании отделение реанимации разместили в библиотеке

Отделение реанимации в библиотеке

ФОТО: Felipe Dana / AP

В Испании, чтобы справиться с наплывом пациентов с коронавирусом, библиотеку превратили в палаты интенсивной терапии.

Полки с книгами вынесли, а их место заняли больничные койки и аппараты искусственной вентиляции лёгких. Такие меры приняты ввиду загруженности больниц. 

В Испании по состоянию на 6 апреля -  131 646 заболевших Covid-19. Страна занимает второе место по числу инфицированных после США, где Covid-19 подтвержден у 336 851 жителей. В Испании скончались 12641 человек, в США - 9620. 

Галерея: Испанская библиотека в Каталонии превратилась в госпиталь

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