ФОТО: Пресс-фото

После выхода новой флагманской серии Huawei P40 мир высоких технологий открыл двери для небывалых возможностей, которые обеспечивает смартфон. Благодаря улучшенной системе квадрокамеры Leica теперь профессиональным фотографом может стать каждый, к тому же новому P40 Pro нет равных ни по скорости, ни по производительности, поэтому пользователь может на него положиться даже в самый напряженный день.

Мощный телефон, приспособленный к активному образу жизни пользователя

Новый Huawei P40 Pro предлагает особо элегантный экран с четырехкратным перетекающим изгибом (overflow), при этом телефон оснащен узкой рамкой с закругленными углами, что обеспечивает удобство при просмотре, и эргономично лежит в руке. По сравнению с другим смартфонами Huawei, экранный считыватель отпечатков пальцев на 30 % ускоряет биометрическую аутентификацию.

Huawei P40 Pro работает на базе процессора Kirin 990 5G, который обеспечивает интегрированную совместимость с 5G, стабильную производительность искусственного интеллекта (ИИ) и энергоэффективность. «Новый флагман Huawei оснащен обработчиком графики с частотой 90 Гц, который позволяет пользователям наслаждаться улучшенной реакцией экрана и беспрепятственным погружением в игры. Он станет отличным компаньоном сейчас, когда мы проводим время дома и ищем возможности развлечений, поскольку телефон поддерживает технологию Wi-Fi 6 Plus частотой 160 МГц, позволяющую пересылать данные со скоростью до 2400 Гбит/с. Скачивание игр и фильмов теперь станет вопросом всего пары минут», – признает руководитель учебных курсов о продукции Huawei в Латвии Александр Екимов (Aleksandrs Jekimovs).

Камера, позволяющая каждому стать профессиональным фотографом

Одно из самых ярких отличий Huawei P40 Pro – его система из четырех камер Leica, которая предлагает и такие эксклюзивные возможности, как кинокамера SuperSensing с пятидесятикратным зумом и камерой определения трехмерной глубины. Кроме того, серия Huawei P40 оснащена крупнейшим фотосенсором из предлагаемых Huawei КМОП-матриц. «Теперь каждый сможет стать профессиональным фотографом не выходя из дома. Камера смартфона P40 Pro оснащена специальной функцией Octa PD AutoFocus, которая помогает быстро сфокусировать камеру в любое время суток. Кроме того, пользователи могут испытать силу обработчика Huawei XD Fusion, который интегрирует и обрабатывает данные из нескольких камер для улучшения качества изображения. Стоит подчеркнуть, что в данной модели также впервые установлен блок цветных светофильтров RYYB, повышающий пропускание света и улучшающий качество приближенных фотографий», – отмечает А. Екимов. В телефоне установлена также высококачественная фронтальная камера с разрешением 32 Мп и инфракрасная (IR) камера глубины, которая поддерживает автофокус и симуляцию эффекта боке, позволяя создавать портреты улучшенного качества. «Интересно, что флагманская серия Huawei P40 поддерживает симуляцию эффекта боке и во время видеосъемки, поэтому теперь каждый может вести съемку кинематографического уровня даже без профессиональной техники. Еще одно нововведение – аудиозум, доступный во всех телефонах серии P40 и позволяющий пользователю во время съемки приближать источник звука, одновременно усиливая его», – продолжает А. Екимов. Новый смартфон теперь также предлагает функцию галереи Huawei Golden Snap, использующую искусственный интеллект (ИИ) для отбора лучших кадров из подвижного изображения. В свою очередь, функции Remove Passerby и Remove Reflection удаляют нежелательные объекты и отражения, облегчая исправление готовых фотоснимков.

Поскольку многие пользователи предпочитают делиться своими творческими работами с другими, им пригодятся соответствующие приложения, которые не только улучшают конечный результат, но и позволяют охватить нужную аудиторию. «В момент, когда сделана достойная внимания фотография или смешной видеоклип, пользователи, несомненно, хотят показать их другим. В этом поможет широкий ассортимент приложений, доступных в AppGallery. Чтобы связаться с друзьями и родственниками, а также поделиться снятым с еще более широкой аудиторией, пользователи могут скачать из магазина приложений AppGallery такие популярные среди молодежи приложения, как TikTok и Snapchat. В свою очередь, чтобы пользователи всегда были в курсе новейших событий, в AppGallery также можно скачать местные новостные приложения», – рассказывает руководитель учебных курсов А. Екимов.

Дополнительная выгода для каждого пользователя Huawei – магазин приложений AppGallery

В предложении AppGallery доступно более 55 000 приложений, среди которых каждый пользователь смартфона может найти необходимые ему инструменты и возможности развлечений. В магазине представлены приложения социальных сетей и приложения для общения, телекоммуникаций, онлайн-покупок, обработки фотографий и видеозаписей, воспроизведения музыки и видео, а также другие приложения. При этом AppGallery выполняет функции управляющего приложениями, который обрабатывает все их обновления, управляет установочными файлами и данными приложений.

«Флагманы Huawei P40 работают на операционной системе Android, к тому же в телефонах пользователи найдут магазин приложений AppGallery, предлагающий различные популярные приложения», – поясняет руководитель учебных курсов о продукции Huawei в Латвии А. Екимов.

Кроме того, в устройствах Huawei серии P40 пользователи найдут функцию «Клон телефона» (Phone Clone), позволяющую без усилий пересылать данные и контакты между всеми устройствами на базе Android. Приложение Huawei «Клон телефона» работает путем установки беспроводного соединения для передачи данных между устройствами. Это позволяет пользователю избавиться от излишних хлопот, связанных с необходимостью скачивать данные на компьютер или регистрироваться для использования удаленной услуги пересылки данных. С помощью «Клона телефона» данные пересылаются непосредственно со старого телефона на новый без использования мобильных данных. Процесс происходит быстро, значительно упрощая смену телефона.

«Чтобы позаботиться о пользователях Huawei, в Латвии предлагается особая услуга, позволяющая безопасно и эффективно обслуживать смартфон. Если ваше устройство нуждается в ремонте, курьер приедет за ним прямо к вам на дом. После устранения повреждения телефон будет продезинфицирован и доставлен обратно к вам домой. Кроме того, если у какого-либо смартфона Huawei закончится гарантия в период чрезвычайного положения, компания Huawei автоматически продлит ее до 15 июня, причем совершенно бесплатно. Однако пользователям не следует забывать, что данное предложение действует только в авторизованных сервисных центрах Huawei», – подчеркивает А. Екимов.