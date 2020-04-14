"Я болен также, как ты болен простудой". Здравствуйте! Я Костя, и я алкоголик

"Я так и сказал: "Я - алкоголик, я болен. И не надо меня за это ругать, потому что если ты простыла, я тебя за это не ругаю"". Его зовут Костя, он не употребляет уже восемь с половиной лет, но несмотря на это все равно называет себя алкоголиком.
Всего в Латвии более 60 групп Анонимных Алкоголиков - не только в Риге, но и в других городах нашей страны. У каждого человека, признавшего, что он алкоголик, своя история. Так же, как и обстоятельства, которые привели к зависимости.
В рамках серии статей "Зависимые" RUS.TVNET приводит монологи людей, которые много лет страдали от алкогольной зависимости и боролись с ней. Многие из них не пьют уже десятки лет, но все равно называют себя алкоголиками. По их словам, бывших алкоголиков, так же как и наркоманов, не бывает.
- Здравствуйте, меня зовут Костя, и я алкоголик!
- Привет, Костя!
- Я - потомственный алкоголик. Начал бухать где-то в 13-14 лет. Мой отец бухал, мать умерла, когда мне было шесть. Несмотря на то, что отец пил, он каждый день ходил на работу и считал, что у него проблем нет. "Пьяницы, это те, кто не работает", - говорил он всегда.
Так он умудрился доработать до пенсии, а потом умер от рака.
От алкоголя умерли и другие мои родственники. Употреблять я начал рано - особенных проблем в этом я не видел. Считал, что это нормально - учился в интернате, все были из примерно таких же семей, других примеров не видели, и поэтому в этих "начинаниях" друг друга поддерживали.
Я копировал отца - повторял его образ жизни, напивался как он. С помощью алкоголя решал проблемы. Вернее, мне так казалось, что я решаю. Но, на самом деле, я их не решал, а делал их еще больше. И создавал новые. В итоге после пьянок начиналась депрессия, не хотелось жить. Словом, была полная чернуха.
Были времена, когда я искал помощь, тогда мне было где-то 23 года. Нашел какую-то группу, не связанную с Анонимными Алкоголиками, что-то вроде "Духовное и эмоциональное возрождение", но это был развод какой-то. Они ничем не смогли мне помочь, я там не задержался.
Потом снова пустота и падение вниз из-за алкоголя.
То, что мне понравилось в Анонимных Алкоголиках - я послушал, о чем говорят люди, какие у них проблемы, и в каждом увидел что-то от себя. Мы были очень разными, но у каждого из нас было что-то общее. Ты высказываешь все, что у тебя скопилось на душе. Говоришь все, что ты хочешь, и тебя никто за это не осуждает и не критикует.
Как я нашел сообщество? Одно время я много квасил, потом появилась какая-то работа, подруга, и вроде как даже удалось уменьшить употребление.
Однако раз в неделю-месяц я все равно напивался до потери памяти и рассудка, и считал, что это нормально. Моя девушка это нормальным не считала, на этой почве у нас были конфликты. Вот, например, пошел я в магазин, там встретил друга, и все - пришел домой только вечером, ночью или вообще не пришел. "Так получилось", - говорил я ей. А потом мне надоело придумывать отмазки, и я признал, что я болен.
Я так и сказал: "Я - алкоголик. Я болен. И не надо меня за это ругать, потому что если ты кашляешь - ты простыла, я тебя за это не ругаю".
Я думал, что нажраться и пропасть на неделю - это нормально. И вот как-то тогда она сказала, что слышала про такие группы Анонимных Алкоголиков.
В итоге трезвый я уже восемь с половиной лет. У меня куча психологических проблем - заниженная самооценка, страхи, обиды. Позже я понял, что проблемой для меня было не употребление алкоголь, а жизнь без алкоголя. Спасибо!
Вот уже несколько лет, по данным Eurostat, Латвия, Литва и Эстония сохраняют лидерство среди стран Евросоюза по расходам домохозяйств на алкоголь. Согласно информации ВОЗ, среди людей в возрасте 20-39 лет примерно 13,5% всех случаев смерти связаны с алкоголем.
По данным Центра по контролю и профилактики заболеваний, ежегодно впервые на учет с алкогольной зависимостью в Латвии становятся чуть более 1500 человек. Однако это лишь официальные данные, еще сотни с такой проблемой посещают частных наркологов и своих психотерапевтов, тысячи из недели в неделю уходят в запои, не осознавая своей проблемы. Некоторые находят помощь в группах поддержки - например, посещая собрания Анонимных Алкоголиков.