"Я болен также, как ты болен простудой". Здравствуйте! Я Костя, и я алкоголик

Всего в Латвии более 60 групп Анонимных Алкоголиков - не только в Риге, но и в других городах нашей страны. У каждого человека, признавшего, что он алкоголик, своя история. Так же, как и обстоятельства, которые привели к зависимости.

В рамках серии статей "Зависимые" RUS.TVNET приводит монологи людей, которые много лет страдали от алкогольной зависимости и боролись с ней. Многие из них не пьют уже десятки лет, но все равно называют себя алкоголиками. По их словам, бывших алкоголиков, так же как и наркоманов, не бывает.

- Здравствуйте, меня зовут Костя, и я алкоголик!

- Привет, Костя!

- Я - потомственный алкоголик. Начал бухать где-то в 13-14 лет. Мой отец бухал, мать умерла, когда мне было шесть. Несмотря на то, что отец пил, он каждый день ходил на работу и считал, что у него проблем нет. "Пьяницы, это те, кто не работает", - говорил он всегда.

Так он умудрился доработать до пенсии, а потом умер от рака.

ФОТО: Rus.TVNET

От алкоголя умерли и другие мои родственники. Употреблять я начал рано - особенных проблем в этом я не видел. Считал, что это нормально - учился в интернате, все были из примерно таких же семей, других примеров не видели, и поэтому в этих "начинаниях" друг друга поддерживали.

Я копировал отца - повторял его образ жизни, напивался как он. С помощью алкоголя решал проблемы. Вернее, мне так казалось, что я решаю. Но, на самом деле, я их не решал, а делал их еще больше. И создавал новые. В итоге после пьянок начиналась депрессия, не хотелось жить. Словом, была полная чернуха.

Были времена, когда я искал помощь, тогда мне было где-то 23 года. Нашел какую-то группу, не связанную с Анонимными Алкоголиками, что-то вроде "Духовное и эмоциональное возрождение", но это был развод какой-то. Они ничем не смогли мне помочь, я там не задержался.

Потом снова пустота и падение вниз из-за алкоголя.

То, что мне понравилось в Анонимных Алкоголиках - я послушал, о чем говорят люди, какие у них проблемы, и в каждом увидел что-то от себя. Мы были очень разными, но у каждого из нас было что-то общее. Ты высказываешь все, что у тебя скопилось на душе. Говоришь все, что ты хочешь, и тебя никто за это не осуждает и не критикует.

Как я нашел сообщество? Одно время я много квасил, потом появилась какая-то работа, подруга, и вроде как даже удалось уменьшить употребление.

ФОТО: Rus.TVNET

Однако раз в неделю-месяц я все равно напивался до потери памяти и рассудка, и считал, что это нормально. Моя девушка это нормальным не считала, на этой почве у нас были конфликты. Вот, например, пошел я в магазин, там встретил друга, и все - пришел домой только вечером, ночью или вообще не пришел. "Так получилось", - говорил я ей. А потом мне надоело придумывать отмазки, и я признал, что я болен.

Я так и сказал: "Я - алкоголик. Я болен. И не надо меня за это ругать, потому что если ты кашляешь - ты простыла, я тебя за это не ругаю".

Я думал, что нажраться и пропасть на неделю - это нормально. И вот как-то тогда она сказала, что слышала про такие группы Анонимных Алкоголиков.

В итоге трезвый я уже восемь с половиной лет. У меня куча психологических проблем - заниженная самооценка, страхи, обиды. Позже я понял, что проблемой для меня было не употребление алкоголь, а жизнь без алкоголя. Спасибо!