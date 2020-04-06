Пн, 6.04.2020
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В России от Covid-19 умерли 53 человека. Хуже всего ситуация в США и Испании

Медицинские маски. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В минувшие сутки в Московской области скончались пять человек, у которых был подтвержден Covid-19. Всего в России от нового вида коронавируса скончались 53 человека, сообщает Медуза. 

Таким образом, общее количество умерших в России достигло 53 человек.

Всего в России с начала эпидемии зарегистрированы 6343 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В стране проведены 758 тысяч тестов.

Согласно данным на woldometers.info, больше всего заболевших в США - 336 851 человек, умерли 9620.

Далее следует Испания с 135 032 заболевшими  и 13 055 умершими. 

В Италии коронавирус обнаружен у 128 948 жителей, умерли 15 887. На четвертом месте по числу заразившихся - Германия, где на данный момент зарегистрировано 100 132 случаев и  1584 смерти. 

В Латвии, по состоянию на 6 апреля, зарегистрировано 542 случая. Госпитализированы 44 человека, пятеро в тяжелом состоянии, трое пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких

Всего в мире 6 апреля - 1 284 780 заболевших, скончались - 70 320. 

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