Минфин выделит на поддержку СМИ более двух миллионов евро

В пятницу рабочая группа по поддержке предпринимательства, возглавляемая министром финансов Янисом Рейрсом, достигла концептуальной договоренности по поддержке СМИ.

Как поделят эти 2,04 млн евро? Планируется, что 600 тысяч евро будет выделено для поддержки печатных СМИ и коммерческих новостных порталов, 223 тысячи евро - для покрытия затрат за доставку прессы, 218 тысяч евро - для покрытия расходов на вещание.

Необходимые документы для утверждения в правительстве планируется подготовить к 7 апреля.

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) ранее подготовил программу господдержки электронных средств массовой информации для непрерывности их работы в условиях, которая предусматривала поддержку в размере 1,6 млн евро.

Для ряда коммерческих изданий от рекламы в апреле упали на 80%, а в среднем по отрасли доходы снизились вдвое.