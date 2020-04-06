Видео ⟩ Энрике Иглесиас показал танец с двухмесячной дочерью

44-летний Энрике показал как развлекается дома в период карантина. Он держит малышку на руках и аккуратно поднимает ей ручки в такт музыке. Очаровательная голубоглазая девочка улыбается и двигается под музыку.

Ролик вызвал шквал положительных эмоций у подписчиков. Стоит сказать, что одним из первых комментарий оставил Рики Мартин. Видео собрало уже свыше 3 миллионов лайков и 26 тысяч комментариев.

Это не первый подобный ролик артиста в соцсетях. До этого Энрике публиковал кадры из семейного архива, где он играет в прятки с двухлетним сыном Николасом.

Напомним, в феврале 2020 года Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз. Малышку они решила назвать русским именем Мария. Кроме Машеньки пара растит еще двойняшек Николаса и Люси, которым недавно исполнилось по два года.