Пн, 6.04.2020
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Видео ⟩ Энрике Иглесиас показал танец с двухмесячной дочерью

Энрике Иглесиас

ФОТО: Пресс-фото

Популярный исполнитель Энрике Иглесиас порадовал своих подписчиков. Артист разместил в Instagram милое видео, в котором показал танец двухмесячной Маши. 

44-летний Энрике показал как развлекается дома в период карантина. Он держит малышку на руках и аккуратно поднимает ей ручки в такт музыке. Очаровательная голубоглазая девочка улыбается и двигается под музыку. 

Ролик вызвал шквал положительных эмоций у подписчиков. Стоит сказать, что одним из первых комментарий оставил Рики Мартин. Видео собрало уже свыше 3 миллионов лайков и 26 тысяч комментариев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Это не первый подобный ролик артиста в соцсетях. До этого Энрике публиковал кадры из семейного архива, где он играет в прятки с двухлетним сыном Николасом. 

Напомним, в феврале 2020 года Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз. Малышку они решила назвать русским именем Мария. Кроме Машеньки пара растит еще двойняшек Николаса и Люси, которым недавно исполнилось по два года.

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