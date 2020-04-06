Видео ⟩ Энрике Иглесиас показал танец с двухмесячной дочерью

Популярный исполнитель Энрике Иглесиас порадовал своих подписчиков. Артист разместил в Instagram милое видео, в котором показал танец двухмесячной Маши.
44-летний Энрике показал как развлекается дома в период карантина. Он держит малышку на руках и аккуратно поднимает ей ручки в такт музыке. Очаровательная голубоглазая девочка улыбается и двигается под музыку.
Ролик вызвал шквал положительных эмоций у подписчиков. Стоит сказать, что одним из первых комментарий оставил Рики Мартин. Видео собрало уже свыше 3 миллионов лайков и 26 тысяч комментариев.
Это не первый подобный ролик артиста в соцсетях. До этого Энрике публиковал кадры из семейного архива, где он играет в прятки с двухлетним сыном Николасом.
Напомним, в феврале 2020 года Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз. Малышку они решила назвать русским именем Мария. Кроме Машеньки пара растит еще двойняшек Николаса и Люси, которым недавно исполнилось по два года.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!