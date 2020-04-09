Чт, 9.04.2020
У нас всегда считалось, что алкоголики - это те, кто в доме сгорел с туберкулезом, а вот остальные - нормальные. Но это не так. Единственное, социальный статус некоторых был выше, вот и вся разница! Марина, Анонимный Алкоголик

Десять самых "горячих" фигуристок несостоявшегося чемпионата мира

ФОТО: instagram.com/chockolate02/victoria_sinitsina/n1colekelly/

В последнее время из-за эпидемии коронавируса были перенесены практически все спортивные мероприятия. Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале в марте, и вовсе был отменён. Расстроились не только спортсмены и поклонники этого вида спорта, но и обычные любители прекрасного.

Коварная эпидемия лишила нас эффектных прыжков, соперничества и новых рекордов, но ничто не в силах запретить нам любоваться красотой самых ярких и сексуальных фигуристок планеты.

Только посмотрите, какие фигуристки планировали приехать в Монреаль, но вместо этого теперь вынуждены сидеть дома.

Лаура Баркеро, Испания

У 18-летней Лауры на льду пока получается не очень, но за его пределами девушка явно входит в топ самых красивых фигуристок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кирстен Мур-Тауэрс, Канада

В составе своей сборной Кирстен завоевала серебро командного турнира на Олимпиаде в Сочи. В этот раз вместе со своим партнёром Майклом Маринаро они не были фаворитами, но на домашнем чемпионате могли порадовать местную публику.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Исадора Уильямс, Бразилия

24-летняя фигуристка из Бразилии - звучит очень экзотично, согласитесь? Чемпионат мира в Монреале стал бы для неё уже пятым.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Николь Келли, Турция

Ещё одна представительницы страны, которая не очень ассоциируется с фигурным катанием. В марте Николь со своим партнёром Берком Акалином должна была дебютировать на чемпионате мира. К сожалению, дебют не состоялся.

Эмми Пелтонен, Финляндия

На чемпионате Европы финская фигуристка заняла пятое место (лучший результат в карьере). В Канаде Эмми хотела добиться высокой для себя позиции, но коронавирус спутал все карты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Алексия Паганини, Швейцария

Фигуристка родилась в США, но решила выступать за Швейцарию. На чемпионате Европы девушка стала первой после российского трио ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Виктория Синицина, Россия

В начале этого года Синицина вместе с Никитой Кацалаповым сотворили сенсацию, прервав гегемонию французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. В Монреале все ждали продолжения соперничества. Увы!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мэдисон Чок, США

Букмекеры считают, что Мэдисон и её партнёр Эван Бейтс были бы фаворитами в борьбе за золото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кайлани Крэйн, Австралия

Австралийка 12 раз поднималась на пьедестал в своей родной стране, но на международном уровне пока не может похвастаться большими успехами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Александра Степанова, Россия

Многие болельщики называют дуэт Степанова/Букин самым красивым в мире. Согласны?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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