Десять самых "горячих" фигуристок несостоявшегося чемпионата мира

Коварная эпидемия лишила нас эффектных прыжков, соперничества и новых рекордов, но ничто не в силах запретить нам любоваться красотой самых ярких и сексуальных фигуристок планеты.

Только посмотрите, какие фигуристки планировали приехать в Монреаль, но вместо этого теперь вынуждены сидеть дома.

Лаура Баркеро, Испания

У 18-летней Лауры на льду пока получается не очень, но за его пределами девушка явно входит в топ самых красивых фигуристок.

Кирстен Мур-Тауэрс, Канада

В составе своей сборной Кирстен завоевала серебро командного турнира на Олимпиаде в Сочи. В этот раз вместе со своим партнёром Майклом Маринаро они не были фаворитами, но на домашнем чемпионате могли порадовать местную публику.

Исадора Уильямс, Бразилия

24-летняя фигуристка из Бразилии - звучит очень экзотично, согласитесь? Чемпионат мира в Монреале стал бы для неё уже пятым.

Николь Келли, Турция

Ещё одна представительницы страны, которая не очень ассоциируется с фигурным катанием. В марте Николь со своим партнёром Берком Акалином должна была дебютировать на чемпионате мира. К сожалению, дебют не состоялся.

Эмми Пелтонен, Финляндия

На чемпионате Европы финская фигуристка заняла пятое место (лучший результат в карьере). В Канаде Эмми хотела добиться высокой для себя позиции, но коронавирус спутал все карты.

Алексия Паганини, Швейцария