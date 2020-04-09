Десять самых "горячих" фигуристок несостоявшегося чемпионата мира

В последнее время из-за эпидемии коронавируса были перенесены практически все спортивные мероприятия. Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале в марте, и вовсе был отменён. Расстроились не только спортсмены и поклонники этого вида спорта, но и обычные любители прекрасного.
Коварная эпидемия лишила нас эффектных прыжков, соперничества и новых рекордов, но ничто не в силах запретить нам любоваться красотой самых ярких и сексуальных фигуристок планеты.
Только посмотрите, какие фигуристки планировали приехать в Монреаль, но вместо этого теперь вынуждены сидеть дома.
Лаура Баркеро, Испания
У 18-летней Лауры на льду пока получается не очень, но за его пределами девушка явно входит в топ самых красивых фигуристок.
Кирстен Мур-Тауэрс, Канада
В составе своей сборной Кирстен завоевала серебро командного турнира на Олимпиаде в Сочи. В этот раз вместе со своим партнёром Майклом Маринаро они не были фаворитами, но на домашнем чемпионате могли порадовать местную публику.
Исадора Уильямс, Бразилия
24-летняя фигуристка из Бразилии - звучит очень экзотично, согласитесь? Чемпионат мира в Монреале стал бы для неё уже пятым.
Николь Келли, Турция
Ещё одна представительницы страны, которая не очень ассоциируется с фигурным катанием. В марте Николь со своим партнёром Берком Акалином должна была дебютировать на чемпионате мира. К сожалению, дебют не состоялся.
Эмми Пелтонен, Финляндия
На чемпионате Европы финская фигуристка заняла пятое место (лучший результат в карьере). В Канаде Эмми хотела добиться высокой для себя позиции, но коронавирус спутал все карты.
Алексия Паганини, Швейцария
Фигуристка родилась в США, но решила выступать за Швейцарию. На чемпионате Европы девушка стала первой после российского трио ТЩК (Трусова, Щербакова, Косторная).
Виктория Синицина, Россия
В начале этого года Синицина вместе с Никитой Кацалаповым сотворили сенсацию, прервав гегемонию французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. В Монреале все ждали продолжения соперничества. Увы!
Мэдисон Чок, США
Букмекеры считают, что Мэдисон и её партнёр Эван Бейтс были бы фаворитами в борьбе за золото.
Кайлани Крэйн, Австралия
Австралийка 12 раз поднималась на пьедестал в своей родной стране, но на международном уровне пока не может похвастаться большими успехами.
Александра Степанова, Россия
Многие болельщики называют дуэт Степанова/Букин самым красивым в мире. Согласны?