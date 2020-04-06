Фото ⟩ Природа наградила или импланты? Восемь звезд с пышной грудью

Анна Седокова

Экс-солистка группы "ВИА Гра" является настоящим секс-символом. Невозможно не заметить пышные формы, которыми обладает артистка. Кроме того, не стоит забывать, что у нее трое детей. Седокова следит за собой и прекрасно выглядит. Нашему Янису повезло. Не правда ли?

Анна Семенович

Несмотря на то, что Анна Семенович неоднократно уверяла в интервью, что бюст у нее натуральный, многие ей не верили и продолжали считать, что много лет назад она прибегла к услугам пластических хирургов.

Оказалось, что артистка действительно легла под нож, правда, грудь она не увеличила, а уменьшила.

В программе "Секрет на миллион" Семенович рассказала, что несколько лет назад узнала, что у нее гигантомастия - такой диагноз ставят женщинам, у которых шестой, седьмой, восьмой, девятый и далее... размер бюста, а каждая грудь весит более 2,5 кг.

Анфиса Чехова

Популярная телеведущая Анфиса Чехова в очередной раз подтвердила натуральность своей груди. В 2019 году она заявила подписчикам, что не понимает женщин, которые хотят увеличить бюст.

Анфиса указала, что даже после сильного похудения у нее все еще сохранилась пышная грудь. Она всегда старается подчеркнуть свои формы эффектным декольте или бельем, но большая грудь вызывает у нее дискомфорт.

Ким Кардашян

Светская львица Ким Кардашян регулярно подчеркивает свою пышную грудь эффектными нарядами или обтягивающими корсетами. Красавица прекрасно знает, что ее фото в купальнике или в нижнем белье становятся невероятно популярными. Ким регулярно балует фолловеров своими аппетитными формами в разных ракурсах.

Анастасия Квитко

Модель Анастасию Квитко в социальных сетях называют "русской Ким Кардашян". Армия ее поклонников увеличивается с каждым днем: уже сегодня ее страница в Instagram имеет 10 млн подписчиков. Известно, что с красавицей сотрудничают многие компании и модные бренды.

Ники Минаж

Американская хип-хоп-исполнительница Ники Минаж является обладательницей пышной груди. Артистка без стеснения носит откровенные наряды, которые едва прикрывают ее пышные формы. В одном из своих клипов она и вовсе полностью обнажила свою внушительную грудь, лишь прикрыв соски двумя золотыми звездами.

Эмили Ратаковски

Супермодель Эмили Ратаковски и ее пышный бюст часто фигурируют в желтой прессе. СМИ с завидной регулярностью обсуждают обтягивающие наряды звезды либо слишком откровенное декольте. Как такую красоту не обсудить?