Досрочные выборы Рижской думы переносят на осень

Премьер-министр Кришьянис Кариньш информировал, что правительство рассмотрит этот вопрос на этой неделе.

"С учетом неопределенности из-за кризиса в связи с Covid-19 выборы, скорее всего, отложим до начала сентября", - сказал он.

В свою очередь министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце добавил, что выборы планируется перенести на 5 сентября.

Первоначально планировалось, что выборы в столице пройдут 25 апреля, но из-за пандемии Covid-19 их дата была перенесена на 6 июня, при этом допускалось, что выборы могут быть перенесены еще раз, на дату ближе к осени.

Для того чтобы выборы могли состояться 6 июня, Центральная избирательная комиссия уже на следующей неделе должна их объявить, однако введенное в стране чрезвычайное положение будет продлено, поэтому на более позднее время будут перенесены и предстоящие выборы.