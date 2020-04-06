Пн, 6.04.2020
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От коронавируса скончалась мать Гвардиолы. На борьбу с Covid-19 он пожертвовал миллион

Хосеп Гвардиола

ФОТО: Reuters/ScanPix

В возрасте 82 лет скончалась мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает футбольный клуб, Долорес Сала Каррио умерла в пригороде Барселоны от коронавируса. 

"Все, кто связан с клубом, выражают свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям", – говорится в официальном заявлении клуба.

Недавно Гвардиола пожертвовал каталонской больнице на борьбу с коронавирусом миллион евро.

Напомним, Хосеп Гвардиола занимает пост главного тренера "Манчестер Сити" с 2016 года. Ранее он возглавлял такие команды, как "Барселона" и мюнхенская "Бавария". 

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