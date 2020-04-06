От коронавируса скончалась мать Гвардиолы. На борьбу с Covid-19 он пожертвовал миллион

Как сообщает футбольный клуб, Долорес Сала Каррио умерла в пригороде Барселоны от коронавируса.

"Все, кто связан с клубом, выражают свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям", – говорится в официальном заявлении клуба.

Недавно Гвардиола пожертвовал каталонской больнице на борьбу с коронавирусом миллион евро.

Напомним, Хосеп Гвардиола занимает пост главного тренера "Манчестер Сити" с 2016 года. Ранее он возглавлял такие команды, как "Барселона" и мюнхенская "Бавария".