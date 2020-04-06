Пн, 6.04.2020
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Госказна привлекла на международных финансовых рынках еще 1 млрд евро

Янис Рейрс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Госказна привлекла на международных финансовых рынках еще 1 млрд евро, сообщили агентству LETA в Минфине.

Госказна в понедельник эмитировала новые облигации со сроком погашения в 2023 году и доходностью 0,209%, получив финансирование в размере 1 млрд евро. Фиксированная процентная ставка облигаций составляет 0,125.

"Госказна сегодня провела успешную сделку на международных финансовых рынках, пополнив финансовые ресурсы государства для дальнейшего стимулирования экономики и мер поддержки населения по преодолению кризиса, вызванного эпидемией Covid-19", - заявил министр финансов Янис Рейрс.

Латвийские облигации в основном приобрели европейские инвесторы - компании по управлению активами и банки из Германии, Австрии, Франции, Великобритании и Скандинавии. Общий спрос инвесторов на облигации превышал 1,4 млрд евро. Ведущими банками эмиссии были Barclays, J. P. Morgan и Societe Generale.

Как сообщалось, в целом для преодоления негативных последствий эпидемии Covid-19 государство приняло решение выделить почти 3 млрд евро.

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