Без согласования, но со ставками: теннисный союз возмущён проходящим в Латвии турниром

На страничке Flash Score видно, что в понедельник, 6 апреля, проходит теннисный турнир Exhibition Latvia Sky Tennis. За результатами игр можно следить в режиме онлайн и даже делать ставки в тотализаторе.

В этом турнире принимают участие такие латвийские теннисисты, как Микелис Либиетис, Даниэль Петров, Артём Сурков, Артур Кулибаба, Арвис Берзиньш, Петерис Виноградов, Дейвид Юкша и Максим Казиев.

"Flash Score" ФОТО: Ekrānšāviņš

Самым известным среди игроков является Либиетис, который представлял сборную Латвии на играх Кубка Дэвиса. За сборную он провёл 16 матчей (7 побед и 9 поражений, баланс одиночных встреч 1/7, парных 6/2).

3 апреля LTS сообщила, что в связи с вызванной Covid-19 пандемией до 13 июля отменяются все запланированные турниры в Латвии.

"Мы везде сообщили, что до 13 июля в Латвии официально турниры не проводятся. LTS не имеет никакого отношения к этому турниру. Что это за турнир, необходимо спрашивать у игроков", - сказал Лейниекс.

Генеральный секретарь теннисного союза не скрывал переживаний, что этот турнир несёт урон общему образу тенниса в Латвии.

"Я узнал об этом турнире час назад. Что дальше? Возможно, необходимо обратиться в Госполицию. Имена и фамилии участников очевидны. Надо их спросить - чем они занимаются?".

Также Лейниекс отметил тот факт, что на эти игры можно делать ставки в тотализаторе.

"Для меня самого это неприятный сюрприз", - добавил он, признавшись, что не знает, где именно проходят эти матчи.

"Непонятно, где они играют. Если они играют где-то на уличных площадках, теоретически никто не может им запретить этого. Однако по сути решено, что сейчас турниры в Латвии запрещены".

Обновление: Позднее стало известно, что Латвийский олимпийский комитет осудил проведение несанкционированного теннисного турнира и нелегальные ставки в тотализаторе, в связи с чем написал заявление в Госполицию.