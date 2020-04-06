По 50 евро на каждого ребенка: получателям кризисных пособий планируют дополнительные выплаты

Правящая коалиция концептуально договорилась о выплате получателям кризисных пособий и пособий за простой дополнительно по 50 евро на каждого ребенка, сообщил после заседания коалиционных партий советник министра благосостояния Рамоны Петравичи Янис Зариньш.
Для этих целей потребуется примерно 1 млн евро в течение трех месяцев. Помощь может потребоваться примерно 18 000 семей, в том числе около 7000 детей могут оказаться в кризисной ситуации.
Согласно достигнутому в коалиции соглашению, если в семье, в том числе приемной или опекунской, воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, и она имеет право на кризисное пособие от самоуправления, самоуправление сможет увеличить размер пособия на 50 евро на каждого ребенка. Планируется, что эти затраты самоуправлениям полностью компенсирует государство.
В свою очередь получатели пособий за простой, соответствующие этим критериям, получат дополнительно по 50 евро на ребенка от Государственного агентства социального страхования.
Окончательное решение по этим выплатам еще должен принять Сейм.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!