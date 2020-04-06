По 50 евро на каждого ребенка: получателям кризисных пособий планируют дополнительные выплаты

Для этих целей потребуется примерно 1 млн евро в течение трех месяцев. Помощь может потребоваться примерно 18 000 семей, в том числе около 7000 детей могут оказаться в кризисной ситуации.

Согласно достигнутому в коалиции соглашению, если в семье, в том числе приемной или опекунской, воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, и она имеет право на кризисное пособие от самоуправления, самоуправление сможет увеличить размер пособия на 50 евро на каждого ребенка. Планируется, что эти затраты самоуправлениям полностью компенсирует государство.

В свою очередь получатели пособий за простой, соответствующие этим критериям, получат дополнительно по 50 евро на ребенка от Государственного агентства социального страхования.

Окончательное решение по этим выплатам еще должен принять Сейм.