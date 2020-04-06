В этом выпуске:

В России рекордное число заразившихся за сутки.

Как налоговые каникулы помогут бизнесу – мнение эксперта.

Украина ужесточает режим карантина.

Премьер Великобритании попал в больницу с коронавирусом.

В Казахстане драки в очередях за государственным пособием.

В Казахстане драки в очередях за государственным пособием

Две недели назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал выплачивать специальное пособие казахстанцам, которые из-за коронавируса потеряли работу или лишились бизнеса.

Пособие, по его словам, должно было составить одну минимальную заработную плату: 42500 тенге (или $95). И, по обещанию Токаева, "в совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллиона наших сограждан".

Начиная с прошлой недели, толпы казахстанцев начали штурмовать сначала органы власти, пытаясь оформить пособие в $95, а затем – здания банков и почты, чтобы получить деньги.

В Жаркенте, небольшом районном центре Алматинской области, стояние в очереди обернулось дракой: повздорили мужчина и женщина.

В Алматы сотни разъяренных людей попытались прорваться в здание Казпочты. Подобных роликов в соцсетях и мессенджерах в Казахстане можно увидеть уже десятки. Многочисленные очереди стоят у отделений банков и в других микрорайонах в Алматы и Нур-Султане. На граждан не действуют даже предупреждения полиции о нарушении карантина, который введен в этих городах.

Всего в Казахстане по состоянию на понедельник подтверждено более 600 случаев инфицирования коронавирусом.

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