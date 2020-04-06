Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

По сообщениям, состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.

По его просьбе замещать его будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

Напомним, глава британского правительства заболел 10 дней назад, все это время у него держалась высокая температура, сохранялись и другие признаки коронавирусной инфекции.

В воскресенье, 5 апреля, 55-летнего премьера Великобритании поместили в больницу Святого Фомы с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции.