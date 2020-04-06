Вт, 7.04.2020
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Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Борис Джонсон

ФОТО: AFP/SCANPIX

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, переведен в отделение интенсивной терапии. Об этом с пометкой срочно сообщает BBC.

По сообщениям, состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.

По его просьбе замещать его будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

Напомним, глава британского правительства заболел 10 дней назад, все это время у него держалась высокая температура, сохранялись и другие признаки коронавирусной инфекции.

В воскресенье, 5 апреля, 55-летнего премьера Великобритании поместили в больницу Святого Фомы с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции.

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