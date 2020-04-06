Бориса Джонсона перевели в отделение реанимации

"Сегодня во второй половине дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету его лечащих врачей он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

По просьбе Джонсона замещать его будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

"Мы не знаем всех подробнстей о состоянии Джонсона, но он в сознании и не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Не всех в реанимации подключают к ИВЛ, однако в случае коронавируса около двух третей пациентов оказываются на ИВЛ в течение суток после помещения в отделение", - ситуацию прокомментировал корреспондент BBC по вопросам здравоохранения Джеймс Галлахер.

Напомним, глава британского правительства заболел 10 дней назад, все это время у него держалась высокая температура, сохранялись и другие признаки коронавирусной инфекции.

В воскресенье, 5 апреля, 55-летнего премьера Великобритании поместили в больницу Святого Фомы с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции.