Вопиющий случай в Кенгарагсе: подростки жестоко издевались над ровесником

Об этом вопиющем случае одним из первых сообщил житель района Кенгарагс, опубликовав видео, в котором засняты события на улице Маскавас 285 - во внутреннем дворе второго корпуса.

Автор призвал общественность обратить внимание на поведение подростков и действия родителей, воспитавших их.

По информации Degpunktā над парнем издевались на глазах 12 человек, но никто из очевидцев за него не заступился.

Несмотря на введенный режим самоимзоляции, подростки, похоже, специально собрались, чтобы принять участие в унижении парня, отметили в передаче.

Инцидент не остался незамеченным со стороны полиции. Однако информация на данный момент весьма скупая:

на запрос RUS.TVNET представитель Госполиции Гита Гжибовска ответила, что в связи со случившимся получено заявление и этот случай будет рассмотрен.

Спустя некоторое время в сети появилось видео с извинениями одного из участников инцидента - он признает, что действовал неправильно и просит прощения. В то же время, как отмечает Degpunktā, видео, скорее всего, записано под давлением общественности, а не угрызений совести.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке