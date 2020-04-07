Маркусу Риве "корона" не помеха: артист снял и выпустил клип во время самоизоляции

По словам Маркуса, это прекрасное время для творчества и выпуска новинок.

За 3 недели певец выпустил музыкальную трилогию: "Без тебя", "Обними меня" и "Врешь".

В понедельник, 6 апреля, состоялась премьера клипа на песню "Врёшь".

Сингл "Врешь" - это совместная работа с продюсерами Arthur Dennys, с которыми ранее уже Маркус выпускал такие хиты, как "Красива сильно" и "Южные ветра".

Маркус Рива ФОТО: Пресс-фото

Ретро-вайб охватывает драматическую песню и пробуждает желание двигаться в ритме танца. Именно благодаря этому завораживающему звучанию в стиле конца 80-х и начала 90-х, и появилось спонтанное решение снимать и выпускать клип даже во время самоизоляции.

"При сложившихся непростых обстоятельствах в мире, уже достаточно информации с серьезным содержанием, поэтому нам, артистам, сейчас необходимо радовать людей, заряжать позитивом и давать возможность немного расслабиться. Очень надеюсь, что наш лёгкий и шаловливый клип посмотрят все, кто сейчас большую часть времени проводит дома, и, возможно, отрываются под музыку так же, как и я в этом клипе" – делится Маркус Рива.

Все 3 новые песни уже доступны на дигитальных музыкальных платформах (iTunes, Apple Music, Yandex Музыка и т.д.).

Кроме того, Маркус Рива выпустил новую коллекцию своего бренда одежды Lucky One, которую посвятил автоспорту. Дедушка артиста посвятил себя автоспорту и был судьей на многих соревнованиях, поэтому с малых лет Маркус является фанатом автоспорта. К сожалению, дедушка ушел из жизни в начале этого года, и чтобы почтить память родного человека, Маркус посвятил ему эту линейку одежды.