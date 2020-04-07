"Перезимовать": Левитс высказался о режиме ЧС и действиях правительства

В передаче Rīta panorāma на LTV президент отметил, что у Латвии есть две возможности - либо люди будут болеть в таком количестве, что медицинские учреждения не смогут справиться, либо нужно дольше оставаться дома, что, конечно же, влияет на экономику.

По мнению президента, правительство Латвии нашло "золотую середину".

"Это одновременно помогает стабилизировать темпы распространения вируса и не слишком сильно вредит экономике. Так что я бы сказал, что это правильный путь", - отметил Левитс.

Говоря о потерях для экономики, президент отметил, что нынешний экономический кризис отличается от предыдущих. Во время этого кризиса задача состоит не столько в том, чтобы реструктурировать экономику, как это было при предыдущем кризисе, а в том, чтобы "перезимовать".

"Как указывают экономисты, если мы разумно перенесем эту "зимовку", кризис не будет столь долгим и рост будет быстрее. И я думаю, что в настоящее время политика Латвии ориентирована на это", - сказал президент.