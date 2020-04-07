Представитель крупнейшего контейнерного терминала Рижского порта о грузопотоке из Китая

"Мы ощутили уменьшение потока контейнеров во вторую неделю марта. Это было связано с уменьшением потока контейнеров из Китая, что было вызвано резким падением производственных мощностей в Китае в феврале.

В качестве цепной реакции последовала нехватка пустых контейнеров и рост фрахтовой ставки на контейнерные перевозки, что еще больше уменьшило объем перевозок. Это отразилось и на Baltic Container Terminal", - говорит член правления крупнейшего контейнерного терминала Рижского порта ООО Baltic Container Terminal (BCT) Дмитрий Киселев.

В то же время, несмотря на прогнозируемое BCT и клиентами терминала падение на 30%, в марте по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года поток контейнеров уменьшился всего на 10%.

Это позволяет терминалу работать в обычном режиме - суда обслуживаются по графику, а спектр услуг для клиентов не ограничен.

Терминалы Вентспилсского порта в первом квартале перевалили на 41,7% меньше грузов

Терминалы Вентспилсского порта в первом квартале этого года перевалили 3,724 млн тонн грузов, что на 41,7% меньше, чем за соответствующий период 2019 года, свидетельствует опубликованная портом информация.

За первые три месяца 2020 года на терминалах перевалено 2,368 млн тонн наливных грузов (-13,9%), 703 тыс. тонн сыпучих грузов (в 4,2 раза меньше) и 653 тыс. тонн генеральных грузов (-0,2%).

В марте в Вентспилсском порту перевалено 1,043 млн тонн грузов, что на 48,8% меньше, чем за тот же месяц 2019 года.

В марте перевалено 513 тыс. тонн наливных грузов (- 40,8%), 296 тыс. тонн сыпучих грузов (в 3,2 раза меньше) и 234 тыс. тонн генеральных грузов (+1,7%).

В первом квартале этого года в Вентспилсском порту обслужено 354 судна, что на 18,2% меньше, чем за соответствующий квартал прошлого года. За первых три месяца года в порту обслужено 255 сухогрузов и 99 танкеров.

По грузообороту Вентспилсский порт является вторым крупнейшим в Латвии.