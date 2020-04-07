Новые данные по Литве: общее количество заболевших Covid-19 - 880

В понедельник было сделано 2208 тестов.

В целом проведено 27 807 тестов на коронавирус.

По данным на понедельник, 15 человек в Литве от коронавируса скончались, восемь выздоровели.

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что правительство рассматривает возможность продления карантина еще на две недели, однако после Пасхи планируется разрешить открыться некоторому малому бизнесу, в случае обеспечения необходимых мер безопасности.

"Если завтра правительство решит, то будет продлен на две недели. Смягчение условий будет после Пасхи", – заявил премьер журналистам во вторник в сейме.

Он отметил, что в местах торговли планируется ограничивать потоки людей, обязать продавцов и клиентов использовать средства защиты, продавцами не смогут работать люди из группы риска.

Точные изменения карантинного режима должны быть утверждены позднее на этой неделе.

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