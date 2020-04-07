Новые данные по Литве: общее количество заболевших Covid-19 - 880

В Литве выявлены еще 37 случаев коронавируса, общее количество зараженных выросло до 880 человек, сообщило во вторник, 7 апреля, Министерство здравоохранения Литвы.
В понедельник было сделано 2208 тестов.
В целом проведено 27 807 тестов на коронавирус.
По данным на понедельник, 15 человек в Литве от коронавируса скончались, восемь выздоровели.
Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что правительство рассматривает возможность продления карантина еще на две недели, однако после Пасхи планируется разрешить открыться некоторому малому бизнесу, в случае обеспечения необходимых мер безопасности.
"Если завтра правительство решит, то будет продлен на две недели. Смягчение условий будет после Пасхи", – заявил премьер журналистам во вторник в сейме.
Он отметил, что в местах торговли планируется ограничивать потоки людей, обязать продавцов и клиентов использовать средства защиты, продавцами не смогут работать люди из группы риска.
Точные изменения карантинного режима должны быть утверждены позднее на этой неделе.
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