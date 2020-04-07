Maxima периодически закрывает магазины для уменьшения скопления людей

Также в целях гигиены отменена фиксация времени на автостоянках возле магазинов Maxima, проводится усиленная дезинфекция и в публичных зонах магазинов, и в помещениях для сотрудников, а у входа в магазины на асфальте размещены знаки о соблюдении дистанции 2 метра.

В свою очередь интернет-магазин barbora.lv расширил свою деятельность в семи городах Латвии, обеспечив возможность удаленных покупок и в регионах.

"Мы ввели ряд превентивных действий, чтобы ограничить распространение вируса Covid-19.

Мы видим, что эти меры дают положительный результат - в Maxima число покупателей в среднем уменьшилось на 30%, а в магазинах Maxima, расположенных в торговых центрах, количество покупателей сократилось даже до 55%.

Радует, что люди все больше придерживаются указаний ответственных инстанций и при посещении магазинов соблюдают меры предосторожности. Тем не менее, несмотря на уже введенные меры предосторожности, мы хотим еще больше подчеркнуть личную ответственность каждого человека в деле ограничения вируса и продолжим выступать с собственными инициативами, чтобы помочь людям соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, в том числе в наших магазинах”, - указывает руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.

Maxima призывает людей использовать возможность покупать все необходимые продукты питания и бытовые товары удаленно, через интернет-магазин продуктов питания barbora.lv, который открыл пункты получения заказов в Бауске, Елгаве, Лиепае, Вентспилсе, Салдусе, Талси и Тукумсе, обеспечив возможность покупки продуктов питания через интернет и жителям латвийских регионов.

Maxima относится к соблюдению социальной дистанции очень ответственно, поэтому, для более эффективного регулирования потока людей, несколько раз в день 12 магазинов Maxima на короткое время закрывают свои двери. Это делается для того, чтобы можно было соблюдать установленную ответственными органами дистанцию 2 метра друг от друга, и предприятие призывает соблюдать это требование и за пределами магазинов, выполняя указания наклеек на асфальте.

Такая мера, как кратковременное закрытие магазинов, предпринимается не только в Риге, но и в регионах, например, в Рое, Елгаве, Лиепае, Мадоне, Адажи и Лиелварде.

Во всех местах торговли предпринимаются усиленные меры по дезинфекции, а также проводится тщательная чистка кассовых зон, корзинок и тележек для покупок каждые два часа.

Чтобы позаботиться о безопасности сотрудников, защитные маски для лица из оргстекла выданы не только работникам в кассах самообслуживания, но и сотрудникам информационного центра, работникам витрин развесной продукции и старшим кассирам.

Как сообщалось, Maxima Latvija, заботясь о безопасности сотрудников, клиентов и продуктов питания, предпринимает ряд других дополнительных превентивных и профилактических мер:

Защитные стеклянные барьеры на кассах между покупателями и кассирами.

Ограничительные меры социального дистанцирования в радиусе 2 м, например, напольные наклейки, использование тележек для покупок вместо корзин, чтобы обеспечить большой физический барьер между покупателями, работники охраны следят за соблюдением покупателями дистанции и др.

Стеклянные защитные маски для работников касс самообслуживания.

Обширная информационная кампания в магазинах, размещение материалов на телеэкранах, на радио в магазинах и плакатов в различных местах магазинов с рекомендациями, как уменьшить распространение вируса.

Фасовка нефасованных продуктов питания, например, кондитерских изделий.

Дезинфицирующие средства на входах в магазины.

Отдельные сотрудники администрации отправляются на помощь коллегам в магазины, чтобы более эффективно организовать работу в магазинах.

Абсолютно всем сотрудникам, которые приезжают из-за рубежа, предписано оплачиваемое отсутствие на работе, даже если нет подозрений на заражение.

Всем работникам предприятия доступны дезинфицирующие средства для рук, чтобы, например, кассиры во время работы на кассе могли позаботиться о чистоте рук.

Заботясь об иммунитете работников, предприятие предоставляет им бесплатно имбирь, лимоны и мед.

Работники интернет-магазина Maxima barbora.lv обеспечены одноразовыми перчатками и дезинфицирующими средствами для рук. Также в центрах комплектации имеются градусники для контроля за состоянием здоровья работников, если возникают какие-либо подозрения.

Чтобы ограничить распространение вируса, barbora.lv разработал для клиентов новый вид доставки - бесконтактную доставку. И уже в ближайшее время Barbora.lv откроет пункты получения покупок, охватывающие все регионы Латвии - пункты получения покупок будут доступны в магазинах Maxima в 26 больших и маленьких городах Латвии.