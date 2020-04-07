Видео ⟩ Красим яйца на Пасху: очень просто, но как же ярко и красиво!

Скоро Пасха, а стало быть - время красить яйца. Конечно, сегодня можно зайти в любой супермаркет, купить там пакетики со всевозможными наклеечками, красителями и другими "прибамбасами" для окрашивания пасхальных яиц и, что называется, не заморачиваться. Но...
Согласитесь, Пасха - настолько светлый, весенний, теплый и душевный праздник, что просто отторгает этот "химический ширпотреб для ленивых", а просит чего-то простого, естественного, но в то же время яркого, интересного и праздничного.
Для этого несложного способа покраски яиц вам понадобятся белые яйца, вода, столовый уксус, пищевой краситель и самые обычные резинки.
Пошаговая инструкция:
- Яйца отварить;
- Обмотать яйца резинками;
- В несколько мисок налить кипящую воду;
- Добавить в воду уксус - не увлекайтесь, потому что уксус в большом количестве размягчает скорлупу;
- В каждую миску добавить по несколько капель пищевого красителя и размешать;
- Положить яйца в воду (воды должно быть достаточно, чтобы покрыть половину яйца), оставить на 5 минут, затем вынуть и поместить яйцо неокрашенной частью в другую миску (с другим цветом), оставить еще на 5 минут;
- Достать яйца из воды, обсушить и снять резинки.
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Светлого всем праздника!
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