Вт, 7.04.2020
Когда температура начала падать и вновь захотелось выпить привычный утренний кофе, заметила, что у кофе не было ни вкуса, ни запаха: ощущение, что пьешь теплую воду, хотя насморка в тот момент не было. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Видео ⟩ Красим яйца на Пасху: очень просто, но как же ярко и красиво!

ФОТО: скриншот видео

Скоро Пасха, а стало быть - время красить яйца. Конечно, сегодня можно зайти в любой супермаркет, купить там пакетики со всевозможными наклеечками, красителями и другими "прибамбасами" для окрашивания пасхальных яиц и, что называется, не заморачиваться. Но...

Согласитесь, Пасха - настолько светлый, весенний, теплый и душевный праздник, что просто отторгает этот "химический ширпотреб для ленивых", а просит чего-то простого, естественного, но в то же время яркого, интересного и праздничного.

Для этого несложного способа покраски яиц вам понадобятся белые яйца, вода, столовый уксус, пищевой краситель и самые обычные резинки.

Пошаговая инструкция:

  • Яйца отварить;
  • Обмотать яйца резинками;
  • В несколько мисок налить кипящую воду;
  • Добавить в воду уксус - не увлекайтесь, потому что уксус в большом количестве размягчает скорлупу;
  • В каждую миску добавить по несколько капель пищевого красителя и размешать;
  • Положить яйца в воду (воды должно быть достаточно, чтобы покрыть половину яйца), оставить на 5 минут, затем вынуть и поместить яйцо  неокрашенной частью в другую миску (с другим цветом), оставить еще на 5 минут;
  • Достать яйца из воды, обсушить и снять резинки.

А вот еще варианты, которыми RUS.TVNET делился с вами ранее:

Светлого всем праздника!

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