Видео ⟩ Красим яйца на Пасху: очень просто, но как же ярко и красиво!

Скоро Пасха, а стало быть - время красить яйца. Конечно, сегодня можно зайти в любой супермаркет, купить там пакетики со всевозможными наклеечками, красителями и другими "прибамбасами" для окрашивания пасхальных яиц и, что называется, не заморачиваться. Но...