Левитс: Если работодатель не заплатил налоги, это не ошибка работника

Если компания квалифицируется для получения пособия за простой, его выплачивают работникам. Как Левитс отметил в передаче Rīta panorāma на LTV, если работодатель не заплатил налоги, это не ошибка работника.

"Поэтому я бы сказал, что этих людей нужно включить [в список получателей пособий]", - отметил президент, добавив, что дискуссии на эту тему уже ведутся.

Также президент подчеркнул, что потолок пособия, который составляет 700 евро, должен быть увеличен для работников с иждивенцами. Об этом в понедельник было достигнуто концептуальное соглашение между партиями коалиции.

Президент также указал на то, что в числе получателей пособия за простой должны быть и члены правления компаний.

Как сообщалось, для устранения негативного влияния распространения Covid-19 на экономику Кабинет министров ранее принял ряд решений, в том числе предприятиям, отвечающим определенным критериям, предоставлена возможность подать заявление на получение работниками пособия за простой в размере 75% от зарплаты, но не более 700 евро в месяц.

На пособие за простой могут также претендовать работники микропредприятий и самозанятые лица, однако не члены правления компаний.

Служба государственных доходов (СГД) может не предоставить пособие за простой, если предприятие в установленный срок не подало годовой отчет, если у него имеется налоговая задолженность или оно было объявлено неплатежеспособным.

Пособия за простой могут предоставляться работникам пострадавших во время кризиса компаний, налоговая задолженность которых на момент подачи заявки на получение пособия не превышает 1000 евро.

Для получения работниками пособий за простой в случае, если налоговая задолженность превышает 1000 евро, предприятие должно получить продление срока уплаты налоговой задолженности или заключить соглашение о добровольной уплате налогов.

На момент подачи в СГД заявления о получении пособий за простой налоговая задолженность компании должна быть погашена или должен быть составлен график ее уплаты.

В понедельник правящая коалиция достигла концептуального соглашения о выделении получателям пособий за простой дополнительно 50 евро на каждого ребенка.

Правительство также планирует на этой неделе прийти к соглашению о механизмах поддержки членов правления малых предприятий, пострадавших из-за кризиса.