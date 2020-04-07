Вт, 7.04.2020
Все мои мужчины были зависимыми. Нынешний муж - алкоголик, и сейчас у меня подрастает сын - я не хочу, чтобы он повторил судьбу своей семьи, хочу, чтобы эта связь прервалась на мне. Марина, Анонимный Алкоголик

Готовимся танцевать! Little Big проведут бесплатный онлайн-концерт

Little Big

ФОТО: Пресс-фото

В субботу, 11 апреля, коллектив Little Big проведет бесплатный онлайн-концерт на сервисе "Яндекс.Эфир".

Трансляция запланирована на 20:00 (по московскому времени). 

Little Big подготовили особую программу.

Напомним, российская рев-группа Little Big должна были представить Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020", но из-за пандемии коронавируса конкурс отменили. Организаторы конкурса сообщили, что проведут 16 мая специальное онлайн-шоу 16 мая. Оно будет транслироваться на официальном YouTube-канале "Евровидения". 

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