Данные из Эстонии: от коронавируса скончался 21 человек

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1684 теста на Covid-19, 42 оказались позитивными.

По состоянию на утро вторника госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требовалась 130 пациентам, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Из больниц выписаны 69 человек.

За минувшие сутки от Covid-19 скончались 92-летний мужчина в Ида-Вируской центральной больнице и 84-летняя женщина в Курессаареской больнице.

Всего в Эстонии сделано 23 546 тестов на коронавирус, из них позитивными были 1149 (5%).