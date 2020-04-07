Вт, 7.04.2020
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Данные из Эстонии: от коронавируса скончался 21 человек

ФОТО: Reuters/ScanPix

По состоянию на утро вторника, 7 апреля, в Эстонии от коронавируса скончался 21 человек, две последние смерти зафиксированы за минувшие сутки.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1684 теста на Covid-19, 42 оказались позитивными.

По состоянию на утро вторника госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требовалась 130 пациентам, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Из больниц выписаны 69 человек.

За минувшие сутки от Covid-19 скончались 92-летний мужчина в Ида-Вируской центральной больнице и 84-летняя женщина в Курессаареской больнице.

Всего в Эстонии сделано 23 546 тестов на коронавирус, из них позитивными были 1149 (5%).

 

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