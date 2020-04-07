В Литве тысяча медиков - в самоизоляции. 135 - болеют Covid-19

По состоянию на 7 апреля в Литве Covid-19 заболели 135 медиков, почти тысяча медработников находятся в изоляции, сообщила эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Литвы Дайва Размувене.
"У нас 135 больных медиков. В Вильнюсском уезде - 53, в Клайпедском - 52, в других местах поменьше, например, в Каунасском уезде - 15", - сказала Размувене.
"На сегодняшний день 944 медицинских специалистов находятся в самоизоляции", - добавила она.
Как сказала эпидемиолог, в стране сейчас более 4 тысяч человек относятся к группе высокого риска - у них был контакт с больными коронавирусом.
"В группе высокого риска 4124 человека, у них был контакт с больным. Они необязательно должны заболеть, однако (...) они должны быть в самоизоляции", - сказала Размувене.
Около 75% фиксируемых сейчас случаев в Литве - местные, 25% случаев - завозные.
Примерно 62% больных - люди в возрасте 40 лет и старше, остальные 38% - моложе 40 лет.
"Чаще болеют люди постарше, но болеют и молодые", - сказала эпидемиолог.
В Литве выявлено 880 случаев коронавируса, 15 человек умерло, восемь человек выздоровели.
Как сообщалось, по состоянию на 7 апреля в Латвии официально зарегистрировано 548 случаев, в Литве 880, в Эстонии - 1149.