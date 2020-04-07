Вт, 7.04.2020
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Правительство выделило СМИ более двух миллионов евро

ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

Кабинет министров одобрил выделение 2,04 млн евро из средств на непредвиденные случаи для поддержки латвийских средств массовой информации (СМИ).

Как говорится в сообщении Министерства культуры, эта сумма необходима для поддержки непрерывности работы и наращивания потенциала коммерческих СМИ, что в свою очередь обеспечит создание качественного местного контента национального и регионального значения.

Из 2,04 млн евро 1 млн евро выделен Национальному совету по электронным СМИ для обеспечения разносторонней информации и мнений о преодолении кризиса Covid-19 и обеспечения безопасности информационного пространства в коммерческих электронных СМИ.

Чуть более 1 млн евро планируется выделить на деятельность фонда поддержки СМИ Министерства культуры для обеспечения разносторонней информации и мнений о преодолении кризиса Covid-19 и обеспечения безопасности информационного пространства в печатной прессе и на коммерческих новостных порталах, покрытия расходов на доставку абонированной прессы Latvijas Pasts и расходов на трансляцию программ электронных СМИ.

Из этой суммы 599,5 тыс. евро предназначены для поддержки печатной прессы и коммерческих новостных интернет-порталов, 223,7 тыс. евро - для покрытия затрат на доставку абонированной прессы во время чрезвычайного положения, а 217,7 тыс. евро - для покрытия месячных расходов на трансляцию программ электронных СМИ в период чрезвычайного положения.

Согласно текущим оценкам, общественным СМИ может дополнительно потребоваться поддержка в размере 1,4-1,6 млн евро.

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