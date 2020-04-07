Вт, 7.04.2020
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Covid-19: больше всего заболевших - в Риге

ФОТО: SPKC

В минувшие сутки Covid-19 не зарегистрирован в новых краях - новый вид коронавируса, как и прежде, в 55 краях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Больше всего заболевших в Риге.  

Сообщается, что пока нет существенных изменений по возрастным группам заболевших - чаще всего вирус находят у людей в возрасте от 30 до 39 лет. На данный момент такой возраст у 141 пациента. В возрасте от 40 до 49 лет - 106 пациентов.

Высокий уровень наблюдается среди людей в возрасте от 20 до 29 лет - 92 случая, а меньше всего - в группе до 19 лет, в которой сейчас известно о 30 заболевших. 

Порядка 295 заболевших или 54% от общего числа людей с лаборатно подтвержденным диагнозом проживают в Риге. 

Как известно, по состоянию на 7 апреля в Латвии зарегистрировано 548 случаев Covid-19. Также 6 апреля правительство продлило режим чрезвычайной ситуации до 12 мая. 

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