Розовое суперлуние: что это и как его увидеть?

Что такое суперлуние?

Суперлуние - это полнолуние, которое совпадает с прохождением Луной ближайшей к Земле точке своей орбиты. Эта точка называется перигеем. Если быть точнее, то суперлуние происходит меньше чем за трое суток до или после прохождения Луной перигея.

В ночь на среду Луна окажется примерно в 357 тысяч километров от Земли, большую часть времени естественный спутник находится примерно в 384 тысячах километров.

Поэтому Луна в небе будет казаться гораздо больше и ярче, чем обычно. Суперлуния происходят каждые несколько месяцев, но сегоднешнее "розовое" суперлуние будет самым ярким в 2020-м году.

Как правило во время суперлуния видимый диск Луны примерно на 15 процентов больше и на 30 процентов ярче диска минилуны, то есть того, что мы видим, когда Луна находится в самой дальней от Земли точке своей орбиты.

Будет ли луна розовой?

К сожалению, нет. Розовым такое суперлуние называют в рамках культурной традиции, потому что оно часто совпадает с цветением в США и Канаде розового цветка пламенника.

В русском языке апрельское суперлуние часто называют пасхальным, потому что оно близко по времени к церковному празднику Пасхи. В культуре коренных американцев она называется также "Луной растущей травы" и "яичной Луной". Февральское суперлуние называют "снежной Луной", а мартовское - называют "полнолунием червей".

Getty Images Цветок пламенника розовый, сезон его цветения во многих культурах связывают с праздниками

Где и как ее увидеть?

Это зависит от того, в какой части света вы живете. В московском планетарии отмечают, что спутник окажется в ближайшей к Земле точке в 5:36 утра по московскому времени, но увидеть яркий диск можно будет уже около десяти часов вечера.

Но вне зависимости от того, откуда вы наблюдаете, большая Луна продержится в небе еще несколько ночей после 8 апреля.

Астрономы как правило рекомендуют наблюдать за полнолунием и суперлунием на улице, но в условиях карантина это делать нежелательно. Однако многие смогут увидеть розовую Луну и из дома, если позволяет вид из окон.

В любом случае ради суперлуния не стоит нарушать режим изоляции, если в вашей стране он действует.

Что особенного в суперлунии 8 апреля?

Апрельское полнолуние во многих культурах совпадает с религиозными праздниками и карнавалами.

Во традициях многих христианских конфессий движение луны учитывают при определении даты Пасхи, отмечая религиозный праздник в первое или второе воскресенье после апрельского полнолуния. Православная Пасха в этом году выпадает на 19 апреля.