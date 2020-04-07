У 26 медиков "скорой" обнаружен Covid-19

Уже в течение нескольких недель сотрудникам "скорой" делают тесты, чтобы максимально оперативно обнаружить заболевание. Такой порядок предусмотрен Государственной оперативной медкомиссией о тестировании различных групп населения.

Анализы делают всем сотрудникам NMPD с симптомами заболеваний дыхательной системы - в таких ситуациях медик не продолжает работу, к обязанностям приступает лишь после выздоровления и повторных анализов.

Также анализ на коронавирус делают тем, кто ежедневно работает в условиях повышенного риска - например, сотрудники, которые принимают анализы в палатках, тем, у кого был контакт с заболевшими Covid-19 и др.

За две недели проверены 700 сотрудников NMPD - и медики "скорой", и работники Центра оперативного управления. За это время положительные анализы были у 26 человек.

Как уже сообщалось, 11 работников Центра оперативного управления NMPD заболели Covid-19.