Вт, 7.04.2020
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У 26 медиков "скорой" обнаружен Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

​Covid-19 обнаружен у 26 сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщила представитель учреждения Илзе Букша.

Уже в течение нескольких недель сотрудникам "скорой" делают тесты, чтобы максимально оперативно обнаружить заболевание. Такой порядок предусмотрен Государственной оперативной медкомиссией о тестировании различных групп населения. 

Анализы делают всем сотрудникам NMPD с симптомами заболеваний дыхательной системы - в таких ситуациях медик не продолжает работу, к обязанностям приступает лишь после выздоровления и повторных анализов.

Также анализ на коронавирус делают тем, кто ежедневно работает в условиях повышенного риска - например, сотрудники, которые принимают анализы в палатках, тем, у кого был контакт с заболевшими Covid-19 и др. 

За две недели проверены 700 сотрудников NMPD - и медики "скорой", и работники Центра оперативного управления. За это время положительные анализы были у 26 человек. 

Как уже сообщалось, 11 работников Центра оперативного управления NMPD заболели Covid-19. 

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