Важное о Covid-19 во вторник: штрафы для репатриантов и рейсы в Латвию

Глава Минздрава Илзе Винькеле указала, что ситуация с распространением Covid-19 в Латвии стабилизируется и уменьшается количество новых случаев, но в ближайшее время нельзя забывать о введенных правительством мерах безопасности.

"Я надеюсь, что до Лиго нам удастся справиться с Covid-19", - заявила она, добавив, что впереди пасхальные каникулы, и у молодых людей будет соблазн находиться на улице. И этому искушению поддаваться не стоит. Нужно потерпеть до лета.

Тем временем Ринкевич в своем Twitter сообщил, что с 15 апреля будут возобновлены репатриационные рейсы в Латвию. Принимая во внимание то, что правительство во вторник приняло решение о продлении чрезвычайного положения до 12 мая, ограничения на международные пассажирские перевозки еще какое-то время будут в силе, пояснил министр.

"Многие из нас надеялись, что после 14 апреля авиасообщение, движение паромов, поездов и автобусов возобновится. Пока нет! Мы еще не достигли того момента, когда можно сказать, что заболевание Covid-19 ограничено настолько, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни", - заявил Ринкевич.

При организации репатриационных рейсов министерство будет принимать во внимание возможности системы здравоохранения, число людей, а также различные запреты и ограничения, установленные другими странами.

Par repatriāciju pēc 14.aprīļa👇 pic.twitter.com/SaMfqpKFqA — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 7, 2020

Также сообщается, что впредь, перед тем как вернутся в Латвию, человек должен будет предоставить свои личные данные и фактический адрес. Предстоит в письменном виде заверить, что будут соблюдаться все правила, в том числе и самоизоляция на 14 дней.

В случае, если фактический адрес меняется, человек должен сообщить об этом Госполиции. В случае, если предоставленные данные не совпадут с действительностью, человека могут привлечь к административной или уголовной ответственности.