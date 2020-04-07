Важное о Covid-19 во вторник: штрафы для репатриантов и рейсы в Латвию

Во вторник правительство приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации еще на месяц, т.е до 12 мая. Министр здравоохранения Илзе Винькеле отметила, что страна продолжает жить по формуле "дом, мыло, два метра". Глава МИД Эдгар Ринкевич обещает 15 апреля начать репатриацию застрявших за границей латвийцев. Которых за ложь медикам могут оштрафовать. А теперь подробнее.
Глава Минздрава Илзе Винькеле указала, что ситуация с распространением Covid-19 в Латвии стабилизируется и уменьшается количество новых случаев, но в ближайшее время нельзя забывать о введенных правительством мерах безопасности.
"Я надеюсь, что до Лиго нам удастся справиться с Covid-19", - заявила она, добавив, что впереди пасхальные каникулы, и у молодых людей будет соблазн находиться на улице. И этому искушению поддаваться не стоит. Нужно потерпеть до лета.
Тем временем Ринкевич в своем Twitter сообщил, что с 15 апреля будут возобновлены репатриационные рейсы в Латвию. Принимая во внимание то, что правительство во вторник приняло решение о продлении чрезвычайного положения до 12 мая, ограничения на международные пассажирские перевозки еще какое-то время будут в силе, пояснил министр.
"Многие из нас надеялись, что после 14 апреля авиасообщение, движение паромов, поездов и автобусов возобновится. Пока нет! Мы еще не достигли того момента, когда можно сказать, что заболевание Covid-19 ограничено настолько, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни", - заявил Ринкевич.
При организации репатриационных рейсов министерство будет принимать во внимание возможности системы здравоохранения, число людей, а также различные запреты и ограничения, установленные другими странами.
Par repatriāciju pēc 14.aprīļa👇 pic.twitter.com/SaMfqpKFqA— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 7, 2020
Также сообщается, что впредь, перед тем как вернутся в Латвию, человек должен будет предоставить свои личные данные и фактический адрес. Предстоит в письменном виде заверить, что будут соблюдаться все правила, в том числе и самоизоляция на 14 дней.
В случае, если фактический адрес меняется, человек должен сообщить об этом Госполиции. В случае, если предоставленные данные не совпадут с действительностью, человека могут привлечь к административной или уголовной ответственности.
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