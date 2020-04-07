Две сосиски и мука. В России бедным детям выдали сухой паёк на две недели

В городе Питкяранта республики Карелия, субъекте Российской Федерации, детям из бедных семей выдали продуктовые наборы на две недели. Две сосиски, пять-шесть картофелин, маргарин, сахар и мука.
Фотографии сухого пайка быстро появились в популярной в России сети "ВКонтакте", в группе "Нетипичная Питкяранта".
Глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин сообщил в публикации в "ВКонтакте», что возмущен ситуацией. Директор комбината школьного питания, ответственная за комплектацию наборов, уволена. Новые наборы детям выдадут 9 апреля.
Тем временем, в администрации района сообщили, что на комбинате школьного питания не хватало продуктов, поэтому глава учреждения выдала детям то, что было, сообщает пишет "Интерфакс".
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