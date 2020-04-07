Вт, 7.04.2020
Выход из болезни был очень медленным и с откатами: то становилось лучше, то неожиданно болезнь обострялась. Легкие были очень слабые, поэтому на голос не оставалось сил. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
3

Две сосиски и мука. В России бедным детям выдали сухой паёк на две недели

иллюстрация

ФОТО: Ieva Makare / LETA

В городе Питкяранта республики Карелия, субъекте Российской Федерации, детям из бедных семей выдали продуктовые наборы на две недели. Две сосиски, пять-шесть картофелин, маргарин, сахар и мука. 

Фотографии сухого пайка быстро появились в популярной в России сети "ВКонтакте", в группе "Нетипичная Питкяранта".

Глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин сообщил в публикации в "ВКонтакте», что возмущен ситуацией. Директор комбината школьного питания, ответственная за комплектацию наборов, уволена. Новые наборы детям выдадут 9 апреля. 

Тем временем, в администрации района сообщили, что на комбинате школьного питания не хватало продуктов, поэтому глава учреждения выдала детям то, что было, сообщает пишет "Интерфакс". 

скриншот фотографии из группы "Нетипичная Питкяранта", "ВКонтакте".

ФОТО: скриншот

скриншот фотографии из группы "Нетипичная Питкяранта", "ВКонтакте".

ФОТО: скриншот

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ