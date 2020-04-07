Вакарбулли: во время прогулки семья нашла человеческую челюсть

В телефонном разговоре с журналистом Degpunktā, женщина, которая нашла челюсть, рассказала, что ей сначала показалось, что это челюсть животного.

"Мы связались со знакомым стоматологом, отправили фотографию, он подтвердил, что это челюсть человека", - рассказала женщина. Она вызвала полицию, сотрудники которой положили находку в пакет и забрали на экспертизу.

Полиция пока не комментирует - возбуждено уголовное дело. Возможно, этот небольшой фрагмент человеческого тела станет ключом к разгадке какого-то до сих пор не раскрытого дела. Программа отмечает, что останки человека могут находиться не только в море, но и в лесу - челюсть на взморье могли принести птицы или дикие животные.

Видео: сюжет TV3 о находке в Вакарбулии