Вт, 7.04.2020
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Вакарбулли: во время прогулки семья нашла человеческую челюсть

Найденные в Вакарбулли челюсти

ФОТО: скриншот видео

Во время прогулки в Вакарбулли некая семья обнаружила человеческую челюсть, сообщает программа TV3 Degpunktā. 

В телефонном разговоре с журналистом Degpunktā, женщина, которая нашла челюсть, рассказала, что ей сначала показалось, что это челюсть животного.

"Мы связались со знакомым стоматологом, отправили фотографию, он подтвердил, что это челюсть человека", - рассказала женщина. Она вызвала полицию, сотрудники которой положили находку в пакет и забрали на экспертизу. 

Полиция пока не комментирует - возбуждено уголовное дело. Возможно, этот небольшой фрагмент человеческого тела станет ключом к разгадке какого-то до сих пор не раскрытого дела. Программа отмечает, что останки человека могут находиться не только в море, но и в лесу - челюсть на взморье могли принести птицы или дикие животные. 

Видео: сюжет TV3 о находке в Вакарбулии 

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