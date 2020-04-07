Оскар, который вылечился от Covid-19: было трудно дышать

Оскар на родину вернулся в середине марта. По приезду он сдал анализы на Covid-19, которые показали положительный результат. Он поехал из Риги на поезде в Резекне, откуда отправился на маршрутке в деревню. Он контактировал с отцом, который отправился на карантин.

"Было трудно дышать. Такое ощущение тяжести в легких и груди, казалось, будто кто-то ударил. Первое время так было. Со временем прошло. Температура 37.2 держалась примерно две недели, а в последние пять дней - вообще не было", - рассказал Оскар.

В Резекненской больнице он находился 18 дней, говорит, что пил много жидкости, никаких медикаментов не принимал. Оскар полагает, что мог бы лечиться и дома, но для большей уверенности его оставили стационар. Перед выпиской ему сделали два теста, которые показали отсутствие коронавируса. Оскар говорит, что это было тяжело - столько времени, почти три недели провести взаперти. Медперсонал заходил к нему только в спецодежде.

Как уже сообщал RUS.TVNET, по состоянию на 7 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 548.

На данный момент в Латвии зарегистрированы два случая смерти, связанные с инфекцией Covid-19, и ожидается заключение о причинах смерти еще одного человека - постояльца приюта "Синий крест".