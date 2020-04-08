Симптомов не было: рижский таксист заболел Covid-19 и заразил отца

"Ни температуры, ничего другого. Я отвез туристов из Италии, сдал анализы и они были отрицательными. Сидел в самоизоляции", - рассказал Лаурис.

Анализ показал положительный результат спустя 11 дней.

"Отец пошел в банк в торговый центр Alfa. Через несколько дней у него повысилась температура. Семейный врач констатировала бронхит и выписала антибиотики, но это не помогло. Тогда у отца обнаружили воспаление лёгких и отвезли в больницу, где анализы показали, что у него Covid-19", - поделился Лаурис.

У самого Лауриса незадолго до диагностирования коронавируса был насморк и легкий кашель. Его отца вылечили, но теперь есть другая проблема - болен сам Лаурис.