Ср, 8.04.2020
У нас всегда считалось, что алкоголики - это те, кто в доме сгорел с туберкулезом, а вот остальные - нормальные. Но это не так. Единственное, социальный статус некоторых был выше, вот и вся разница! Марина, Анонимный Алкоголик

У таксиста Лауриса Covid-19 проходил без симптомов. Но серьезно заболел его отец

Иллюстративное фото

ФОТО: Nicola Marfisi / AGF/AGF/SIPA / Nicola Marfisi / AGF/AGF/SIPA

Таксист из Риги Лаурис о том, что заразился коронавирусом, узнал случайно. В интервью программе Латвийского телевидения Panorāma Лаурис рассказал, что у него не было никаких симптомов. 

"Ни температуры, ничего другого. Я отвез туристов из Италии, сдал анализы и они были отрицательными. Сидел в самоизоляции", - рассказал Лаурис. 

Анализ показал положительный результат спустя 11 дней. "Отец пошел в банк в торговый центр Alfa. Через несколько дней у него повысилась температура. Семейный врач констатировала бронхит и выписала антибиотики, но это не помогло. Тогда у отца обнаружили воспаление лёгких и отвезли в больницу, где анализы показали, что у него Covid-19", - поделился Лаурис. 

У самого Лауриса незадолго до диагностирования коронавируса был насморк и небольшой кашель. Его отца вылечили, но теперь есть другая проблема - болен сам Лаурис. 

"Я не паникер, я обычный человек из девяностых. Мне еще неделю надо сидеть дома. Отец здоров, и он будет узнавать в больнице, что ему делать, потому что дома я, и я болен",  - сказал Лаурис. 

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