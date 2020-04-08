Rail Baltica повлечет отчуждение более 1600 объектов недвижимости

Он сообщил, что сейчас отчуждение земельных участков уже началось, однако пока проходит только на тех объектах, где детально известны технические решения, то есть на Рижском центральном вокзале и в аэропорту "Рига".

Отчуждение остальных объектов недвижимого имущества в Латвии начнется до конца этого года, заявил Дриксна, добавив, что в общей сложности для нужд проекта планируется произвести отчуждение 1600 объектов недвижимого имущества и с каждым владельцем земли будет проведен индивидуальный разговор.

Как сообщалось, во вторник, 7 апреля, Кабинет министров утвердил распоряжения об отчуждении первых двух объектов недвижимости для нужд проекта Rail Baltica на общую сумму 122 590 евро.